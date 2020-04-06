Опалювальний сезон Україна закінчила з рекордними запасами газу
Кількість газу у сховищах на кінець березня сягла одного з найвищих показників за останні 10 років. Рік тому, для прикладу, запасів було на 80% менше.
Станом на 31 березня у підземних сховищах газу наявні 15,9 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.
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Це один із найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні 10 років. Так, рік тому в підземних сховищах газу України зберігалося на 80% менше природного газу – 8,8 мільярдів кубометрів.
Зумовили такий рівень запасів декілька чинників:
- накопичення рекордно високих обсягів природного газу в ПСГ в сезон закачки – 21,8 мільярдів кубометрів газу;
- невисокий рівень відбору газу протягом опалювального сезону 2019/2020 через теплу зиму – 6,06 млрд куб м.
- початок сезону закачування розпочато раніше, ніж минулого року: в цьому році – в березні, а минулого року – в квітні.
Наостанок в Укртрансгазі зазначили, що пандемія коронавірусу не вплинула на роботу газовиків. Сховища працюють у штатному режимі.
Раніше Оператор ГТС повідомляв про падіння кількості транспортованого газу. Так, за перший квартал 2020 року цифра сягла 11, 1 мільярда кубометрів газу. Це на 53% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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