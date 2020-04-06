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      Опалювальний сезон Україна закінчила з рекордними запасами газу

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      У сховищах залишився рекорний запас газу / Фото 24 каналу

      Кількість газу у сховищах на кінець березня сягла одного з найвищих показників за останні 10 років. Рік тому, для прикладу, запасів було на 80% менше.

      Станом на 31 березня у підземних сховищах газу наявні 15,9 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

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      Це один із найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні 10 років. Так, рік тому в підземних сховищах газу України зберігалося на 80% менше природного газу – 8,8 мільярдів кубометрів.

      Зумовили такий рівень запасів декілька чинників:

      • накопичення рекордно високих обсягів природного газу в ПСГ в сезон закачки – 21,8  мільярдів кубометрів газу;
      • невисокий рівень відбору газу протягом опалювального сезону 2019/2020 через теплу зиму – 6,06 млрд куб м. 
      • початок сезону закачування розпочато раніше, ніж минулого року: в цьому році – в березні, а минулого року – в квітні.

      Наостанок в Укртрансгазі зазначили, що пандемія коронавірусу не вплинула на роботу газовиків. Сховища працюють у штатному режимі.

      Раніше Оператор ГТС повідомляв про падіння кількості транспортованого газу. Так, за перший квартал 2020 року цифра сягла  11, 1 мільярда кубометрів газу. Це на 53% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

      Транспортування газу ціна
      Які тарифи на транспортування газу в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Тарифи на газ Опалювальний сезон Нафтогаз Ринок газу Газ
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