Опалення може подешевшати: Оржель назвав причину
Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами природного газу в підземних сховищах. А це є однією із причин для менших сум у платіжках українців за газ.
Про перспективи України повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
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Ми 100% виходимо з надлишковими запасами з опалювального періоду,
– зазначив він.
Крім того, за словами Оржеля, значні запаси газу також є в європейських сховищах. Великі запаси, транзитний контракт з Росією і тепла зима сприятимуть зниженню ціни на газ в Європі. А це позитивно вплине й на ціни у платіжках кінцевих споживачів.
Що відомо про запаси газу у сховищах
- Запаси природного газу в українських підземних сховищах становлять 17,24 мільярда кубометрів. Тобто з початку сезону відбору палива – 2 листопада – запаси скоротилися на 20,9%.
- В опалювальний сезон 2019 – 2020 років, що стартував 1 листопада, Україна увійшла з максимальними за останні десять років запасами газу – 21 мільярд 783,68 мільйона метрів кубічних.
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