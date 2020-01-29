Опалення може подешевшати: Оржель назвав причину

Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами природного газу в підземних сховищах. А це є однією із причин для менших сум у платіжках українців за газ.

Про перспективи України повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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Ми 100% виходимо з надлишковими запасами з опалювального періоду,

– зазначив він.

Крім того, за словами Оржеля, значні запаси газу також є в європейських сховищах. Великі запаси, транзитний контракт з Росією і тепла зима сприятимуть зниженню ціни на газ в Європі. А це позитивно вплине й на ціни у платіжках кінцевих споживачів.

Що відомо про запаси газу у сховищах