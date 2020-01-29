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      Опалення може подешевшати: Оржель назвав причину

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      Україна завершить опалювальний сезон з надлишковими запасами газу / rbc.ua

      Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами природного газу в підземних сховищах. А це є однією із причин для менших сум у платіжках українців за газ.

      Про перспективи України повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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      Ми 100% виходимо з надлишковими запасами з опалювального періоду,
      – зазначив він.

      Крім того, за словами Оржеля, значні запаси газу також є в європейських сховищах. Великі запаси, транзитний контракт з Росією і тепла зима сприятимуть зниженню ціни на газ в Європі. А це позитивно вплине й на ціни у платіжках кінцевих споживачів.

      Що відомо про запаси газу у сховищах

      • Запаси природного газу в українських підземних сховищах становлять 17,24 мільярда кубометрів. Тобто з початку сезону відбору палива – 2 листопада – запаси скоротилися на 20,9%. 
      • В опалювальний сезон 2019 – 2020 років, що стартував 1 листопада, Україна увійшла з максимальними за останні десять років запасами газу – 21 мільярд 783,68 мільйона метрів кубічних.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Газ Олексій Оржель Міністерство енергетики та захисту довкілля Тарифи на газ Опалювальний сезон
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