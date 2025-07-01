Влаштували окупантам пекло: оператори СБС знищили район оборони ворога

На одному з ключових напрямків фронту українські захисники знищили район оборони окупантів. Внаслідок потужної роботи наших воїнів в агресора значні втрати особового складу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем.

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Оператори СБС знищили район оборони росіян: що відомо?

Оператори 9 окремої бригади безпілотних систем відпрацювали по російських загарбниках на одному з ключових напрямків.

Знищили значну кількість живої сили й укріплені позиції противника, зірвавши його спроби штурмувати українські позиції,

– заявили в Силах безпілотних систем.

До речі, окупанти намагалися діяти приховано, накопичували особовий склад в укриттях і пересувалися під покровом ночі. Втім, по російських укриттях і бліндажах потужно прилетіло.

Як оператори СБС знищили район оборони агресора: дивіться відео

До речі, нещодавно Сили безпілотних систем також знищили рідкісний російський РЕБ. Йдеться про "КОП-2", який сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом.