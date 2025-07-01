Влаштували окупантам пекло: оператори СБС знищили район оборони ворога
- Оператори 9 окремої бригади безпілотних систем знищили укріплені позиції ворога, зірвавши його спроби штурму.
- Унаслідок потужних ударів СБС у Росії значні втрати в живій силі.
На одному з ключових напрямків фронту українські захисники знищили район оборони окупантів. Внаслідок потужної роботи наших воїнів в агресора значні втрати особового складу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем.
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Оператори СБС знищили район оборони росіян: що відомо?
Оператори 9 окремої бригади безпілотних систем відпрацювали по російських загарбниках на одному з ключових напрямків.
Знищили значну кількість живої сили й укріплені позиції противника, зірвавши його спроби штурмувати українські позиції,
– заявили в Силах безпілотних систем.
До речі, окупанти намагалися діяти приховано, накопичували особовий склад в укриттях і пересувалися під покровом ночі. Втім, по російських укриттях і бліндажах потужно прилетіло.
Як оператори СБС знищили район оборони агресора: дивіться відео
До речі, нещодавно Сили безпілотних систем також знищили рідкісний російський РЕБ. Йдеться про "КОП-2", який сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом.