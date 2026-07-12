Операція "Пекло": дрони "Азову" розгромили приховану паливну базу окупантів на Донеччині

Оператори безпілотних систем 1-го корпусу НГУ "Азов" завдали точного удару по російській паливно-логістичній базі в тимчасово окупованій Новоамвросіївці. Унаслідок атаки пошкоджено резервуари з пальним та заблоковано важливу залізничну колію.

Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.

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Перед атакою українські військові провели детальну розвідку, після чого серією точних ударів дронами Hornet уразили об'єкт, який окупанти використовували для накопичення та постачання пального своїм підрозділам. Унаслідок атаки пошкоджено резервуари з паливом, елементи логістичної інфраструктури, а також заблоковано залізничну колію, якою російські війська доставляли матеріально-технічні ресурси.

У "Азові" зазначили, що ураження бази суттєво ускладнило забезпечення окупаційного угруповання. За оцінкою військових, російське командування буде змушене відмовитися від використання цього логістичного хабу та переносити частину системи постачання на територію Росії.

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Нагадаємо, масовані удари України по російських нафтопереробних заводах спричинили серйозну паливну кризу в Росії. За даними ISW, виробництво бензину впало до 65% від сезонної потреби, а за червень скоротилося ще на 25%. Через дефіцит Кремль змушений використовувати резерви, шукати імпортне пальне та обмежувати продаж бензину в окремих регіонах. Аналітики зазначають, що українські удари дедалі сильніше підривають економіку та військову логістику Росії.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Криму триває паливна криза через удари Сил оборони України по російській логістиці. Окупанти маскують пальне у водовозах і молоковозах, перевозять його малими колонами під охороною та використовують другорядні дороги.

Крім того, російські військові почали перевозити пальне на окуповані території у звичайних зерновозах, маскуючи пластикові резервуари із паливом під шаром зерна. Так окупанти намагаються уникнути ударів українських дронів по паливній логістиці. У Центрі національного спротиву зазначають, що українська розвідка вже відстежує такі перевезення. Використання цивільного транспорту для доставки пального створює додаткову небезпеку для мирного населення та свідчить про проблеми Росії з постачанням палива на фронт.