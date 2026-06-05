58 обшуків у лікарів ВЛК у 16 регіонах: поліція проводить безпрецедентну операцію "Ескулап"

Поліцейські та прокурори провели майже 60 обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Операція одночасно відбувалася у 16 регіонах.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Які деталі операції "Ескулап" розповіли у поліції?

У поліції зазначили, що проводять системні заходи щодо викриття корупційних правопорушень серед посадових осіб медичних комісій.

Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери від зловживань. Тому у межах операції під умовною назвою "Ескулап" правоохоронці перевіряють отриману інформацію з викладеними відомостями в деклараціях,

– наголосили в НПУ.

За даними правоохоронців, суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. А загальна сума виявлених неправдивих відомостей у деклараціях посадових осіб сягає 200 мільйонів гривень.



"Йдеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку. Чи навпаки задекларували активи, але вони значно перевищують офіційні доходи", – підкреслили у поліції.

У межах кримінальних проваджень поліцейські та прокурори провели масштабні відпрацювання по всій Україні – 58 обшуків за місцями проживання фігурантів та транспортних засобах у 16 регіонах країни.



Загалом правоохоронці вилучили:

автомобілі, серед яких Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року ринковою вартістю понад 100 тисяч доларів;

готівку в національній та іноземній валюті;

медичні документи, виписки та документи ВЛК 36 пацієнтів;

різноманітні договори;

чеки про переказ готівки чи оплату товару, суми в яких коливаються від 600 тисяч гривень до понад одного мільйона гривень.

Поліція та прокурори провели масштабну операцію "Ескулап" / Фото Нацполіції

Вилучені документи, можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень,

– наголосили у поліції.

Окрім того, упродовж кількох днів правоохоронці склали понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.

Досудове розслідування триває. Поліція та прокурори проводять подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.

Нагадаємо, нещодавно поліція викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у Чернігівській області. Учасники оборудки привласнили понад 11 мільйонів гривень під час закупівель генераторів для потреб ЗСУ.