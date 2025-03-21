Нові деталі операції ГУР в Криму: дрон зафіксував момент уникнення удару "Панцирь-С1"

ГУР вже кілька днів поспіль атакує російську техніку у Криму. Розвідники показали відео, на якому дрону вдалося уникнути удару з комплексу "Панцирь-С1".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Епічне відео з операції ГУР у Криму

Так, завдяки операції ГУР у Криму було уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС), пускову установку С-300СВ, командні пункти РЛС, а ще – 3 комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "Федор Урюпін" та вертоліт Мі-8.

Дрон воїнів спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу", які брали участь у нещодавній операції на території тимчасово окупованого Криму, зафіксував епічний кадр уникнення ракетного удару з російського комплексу "Панцирь-С1",

– розповіли у ГУР.

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Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зазначає, що мета операції ГУР У Криму зрозуміла: насамперед зменшувати потенціал окупантів, який ними використовується.