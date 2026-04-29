Найбільші втрати з 2022 року: ЗСУ знищили та поранили понад 100 кадировців

Українські військові на початку весни 2026 року завдали масштабного удару по окупантах. Внаслідок успішної операції ГУР ліквідувало 40 кадировців, а ще 80 – зазнали поранень

Окупанти у складі підрозділу росгвардії "Ахмат" зазнали найбільших втрат з 2022 року. Про це повідомили в ГУР МО.

Дивіться також "Ледь живий у мене лежить": у ГУР розповіли, як росіяни залишають помирати поранених окупантів

Як українські військові знищили окупантів?

Військові спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" разом зі 104 бригадою ТрО "Горинь" на початку березня провели успішну операцію зі знищення ворога.

Бійці з Ічкерії у взаємодії з підрозділом агентурних операцій ГУР ліквідували чергову групу найманців з підрозділу росгвардії "Ахмат".

Внаслідок ударів БпЛА та артилерії українські військові змогли знищити 40 кадировців та поранили ще 80 російських окупантів.

Ударами дронів та артилерії розвідники знищили ворожі транспорт і броньовану техніку та завдали кадировцям найбільших втрат у живій силі з початку повномасштабної агресії Росії,

– зазначили в ГУР.

Нагадаємо, що голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що російські окупанти зазнають величезних втрат на фронті. За його словами, переважно співвідношення втрат на фронті становить 1 до 5, а на Покровському напрямку інколи сягає 1 до 12.

Що ще відомо про успішні операції ЗСУ?

Українські прикордонники знищили стартові позиції російських безпілотників типу "Молнія". Ворожу пускову позицію знищили до її запуску, щоб зберегти життя цивільних та військових.

ЗСУ завдали ударів по військових об'єктах росіян на окупованих територіях Криму, Запорізької та Донецької областей, знищивши системи ППО, склади зі зброєю та нафтобази.

Операція включала атаки на радіолокаційні станції, зенітні комплекси, пункти управління БпЛА та майстерні підрозділів БпЛА, що послаблює російську військову інфраструктуру в регіоні.