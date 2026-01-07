Рейд у тилу ворога на Запорізькому напрямку: бійцям ГУР вдалось дістати цінні дані

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР провели успішну спецоперацію у районі Каховського водосховища. Сили оборони ліквідували та поранили окупантів, ще декількох росіян взяли у полон.

Розвідники здобули цінні дані, які виявили серйозні слабкі місця в обороні ворога. Про це повідомили у ГУР МО, пише 24 Канал.

Які деталі операції наразі відомі?

У розвідці повідомили про успішну спецоперацію на Запорізькому напрямку. У грудні 2025 року ДРГ підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР, зайшла далеко в тил ворога в районі Каховського водосховища.

Під час бойового завдання розвідники знищили двох окупантів, ще двох поранили та взяли у полон двох військовослужбовців Росії. після цього бійці "Братства" подолали близько 27 кілометрів, аби доправити військовополонених на підконтрольну Україні територію.

Захоплені росіяни надали важливі розвідувальні дані про місця перебування офіцерського складу противника, позиції артилерії та операторів БпЛА, а також про райони зосередження особового складу, техніки й боєприпасів.

Проведена операція засвідчила серйозні прогалини в системі оборони ворога, який точно не очікує українських атак у глибині своїх позицій.

Після завершення операції начальник ГУР МО Кирило Буданов відзначив бійців і командирів підрозділу "Братство" державними та відомчими нагородами за успішне виконання бойового завдання.

