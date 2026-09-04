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24 Канал Новини України НАБУ анонсувало операцію "Карфаген"
4 вересня, 20:54
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НАБУ анонсувало операцію "Карфаген"

Вероніка Соцкова

НАБУ та САП проводять нову спецоперацію під назвою "Карфаген". Правоохоронці заявляють про викриття злочинної організації, яку очолює посадовець Офісу Генерального прокурора України.

Про це повідомили у НАБУ.

Що відомо про операцію?

Учасники схеми могли забезпечувати так зване "кришування" мережі шахрайських кол-центрів. Йдеться про діяльність, у межах якої громадян могли ошукувати через організовані телефонні схеми. Окрім цього, злочинну організацію підозрюють у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом. 

У НАБУ вже оприлюднили перші деталі операції, зокрема фрагмент розмови одного з фігурантів. 

Прикольно було б створити імперію. Я поміркую, що робити. Королівство буде просто величезним, 
– йдеться на записі.

Деталі спецоперації "Карфаген": дивіться відео

Правоохоронці наразі встановлюють усіх учасників організації, їхні ролі та обсяг можливої злочинної діяльності. 

Тим часом Офіс Генерального прокурора відреагував на інформацію про можливу причетність одного з його працівників до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів. Там наголосили, що всі обставини цієї справи має встановити слідство, а відомство готове надати антикорупційним органам необхідну інформацію та сприяння в межах закону. 

Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому порядку. Водночас в Офісі Генпрокурора заявили, що системна протидія шахрайським кол-центрам в Україні триває. 

За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків, припинили діяльність близько 340 таких кол-центрів та понад 5 тисяч операторських місць. Українські прокурори також брали участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу. 

Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, понад 183 людям повідомили про підозру, а щодо 93 осіб обвинувальні акти вже скерували до суду. Працівника ОГП, щодо якого перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності, відсторонять від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.

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