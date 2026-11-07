Працівників СБУ закликають скинутися на заставу фігуранту операції "Карфаген", – ЗМІ

У суботу, 7 листопада, співробітникам Служби безпеки України почали розсилати заклик долучитись до збору коштів. Гроші мають піти на заставу за генерала Сергія Дуку.

Кошти просять переказувати якнайшвидше прямо на рахунок ВАКС. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у відомстві.

Про що йдеться у повідомленнях?

Серед працівників Служби безпеки України поширюють заклики долучитися до збору грошей на заставу для генерала Сергія Дуки, Збір оголосили терміново, закликаючи співробітників надсилати кошти переважно протягом найближчих вихідних.

Як зазначають співрозмовники видання, колеги генерала отримали повідомлення з проханням фінансово підтримати посадовця, який потрапив під слідство.

Вітаю всіх! Наш колега – генерал Дука С.О. потрапив у неприємності. У кого є можливість прошу прийняти участь у зборі на його заставу. Перераховувати бажано з картки і чим швидше, тим краще (бажано на вихідних),

– йдеться у розсилці.

Кошти на суму 65 мільйонів гривень просять переказувати якнайшвидше. У повідомленні також зазначили офіційні банківські реквізити Вищого антикорупційного суду та номер відповідної судової справи.

Що відомо про справу генерала Дуки?

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП викрили масштабну схему, після чого генерала СБУ затримали силовики. За версією слідства, фігуранти справи "Карфаген" забезпечували прикриття шахрайських колцентрів і нелегального бізнесу за хабарі.

Під час обрання запобіжного заходу спецслужба навіть заявляла про загрозу теракту, через що слухання частково закрили, а згодом суд призначив генералу тримання під вартою із заставою 65 мільйонів гривень.