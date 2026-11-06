Операція "Карфаген": Сергію Дуці обирають запобіжку, засідання частково закрили для журналістів

Вищий антикорупційний суд у Києві 6 листопада обирає запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці у рамках операції "Карфаген". Судове засідання частково закрили від журналістів, а представники медіа викликали поліцію.

Про це повідомляє низка українських медіа.

Як передає "Радіо Свобода", журналісти кілька годин чекали початку розгляду в одній судовій залі, проте процес розпочався в іншій без попереднього інформування преси. Відеотрансляція на офіційному каналі суду також була відсутня.

Журналісти повідомили, що у пресслужбі ВАКС такі обмеження пояснюють безпековими заходами.

Під час засідання сторона захисту наполягла на проведенні закритого процесу, посилаючись на специфіку службової діяльності підозрюваного.

Його (Сергія Дуки – 24 Канал) департамент займається певними речами, пов'язаними із захистом держави. Якщо засідання не буде закритим, тоді це буде позбавлення нашого клієнта і його захисників права на захист, тому що ми не зможемо оголосити деяку інформацію, яка не підлягає загальному оголошенню, зокрема і для журналістів,

– передає hromadske слова адвоката фігуранта.