Нереалістичний дедлайн: коли Кремль хоче витіснити ЗСУ з Курщини

Російська влада встановила нові дедлайни своїм військам для відвоювання території Курської області, яка перебуває під контролем ЗСУ. Джерела у Кремлі стверджують, що Владімір Путін нібито хоче витіснити українських військових у найближчі місяці.

Датою для звільнення Курщини нібито називають 1 лютого 2025 року, а до 25 лютого, має бути створена так звана "буферна зона". Як розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, цього разу Путін обрав більш реалістичні дедлайни.

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Чому Путін обрав такі терміни

Раніше очільник Кремля обирав дедлайни на один місяць, декілька тижнів. Але у випадку з Курщиною мовиться про місяці. Це свідчить про те, що Путін більш раціонально підійшов до питання.

Якщо ми говоримо про 1 лютого 2025 року – це більш-менш реалістично. Але коли російські війська 10 вересня розпочали контрнаступальні дії в Курській області, вони, згідно з встановленими дедлайнами, мали звільнити її до дня народження Путіна 7 жовтня,

– зауважив Олександр Коваленко.

Цього не сталося і станом на 22 жовтня 2024 року Сили оборони України не тільки не залишили Курську область, а ще й контратакують, інколи займають позиції, населені пункти, про які росіяни звітували як про звільнені.

Це все елементи маневрової війни, в яку Росія не вміє воювати. Росіяни не розуміють, де просунулися ЗСУ, над яким селом наші бійці встановили контроль. Все через те, що немає стабілізованої лінії боєзіткнення, яку ми бачимо в Україні, тому загарбники почувають себе впевненіше на українській території, ніж на своїй.

Окрім цього, окупанти заявили, що до 25 лютого, вони створять так звану "буферну зону". На прикладі північної частини Харківщини ми бачимо, що такі дії є неефективними та некомфортними для росіян.

Створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною – це нереалістичний дедлайн. Він дисонує з більш-менш раціональним підходом щодо Курської області. Але, мені здається, що ні першого, ні другого вони не зможуть досягти й отримують черговий дедлайн, наприклад, на 9 травня,

– підсумував Олександр Коваленко.