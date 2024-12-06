Курська операція мала початися раніше: у ЗСУ сказали, чому перенесли наступ

Операція Сил оборони в Курській області триває з 6 серпня 2024 року. Втім, наступ на цьому напрямку мав початися раніше.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на документальний фільм "Операція Курськ".

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Наступ на Курщині мав початися раніше

Командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади розповів, що наступ у Курській області планували розпочати 4 серпня.

Думали, що не встигнемо. Тоді якраз ми мали 4-го почати. 4-го пішов дощ,

– зазначив Павло Розлач.

Військовий додав, що колісна техніка не дала змоги просуватися вперед, почала буксувати. Тож було вирішено перенести наступ. 5-го сохло, а 6 серпня вже все відбулося. Військовий зауважив, це дало нашим захисникам два додаткові дні. Тож усе встигли.

Ми розуміли, що успіх залежить буквально від першого дня, – що зможемо зробити за 1 день, як зможемо просунутись,

– наголосив Олександр Комаренко.

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ наголосив, від цього залежало дуже багато. Майже весь успіх операції.