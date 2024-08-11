Подобаються повідомлення міноборони Росії: Попович проаналізував останні події на Курщині

За зведенням міноборони Росії, якщо накласти на мапу населені пункти Толпіно, Журавлі та Общий Колодезь, то село Коренево перебуває в оточенні або тилу визвольної армії. Тобто росіяни непрямим шляхом визнають, що є просування.

Українська сторона тримає тишу, і це очевидно, що правильно. Доводиться орієнтуватися на російські джерела, яких кидає від "побєдобєсія" до паніки. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович.

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Попович розповів, що кожен вихід диверсійно-розвідувальної групи уже створює паніку. Це свідчить про те, що ситуація у Росії дуже нестабільна й жодної готовності до подібних дій російська армія не мала. Так, у ніч проти 11 серпня ворог заявив про прорив у селі Біле, хоча там лише працювала ДРГ.

"Міноборони Росії визнає, що Коренево фактично в оточенні або тилу визвольної армії. І це дуже цікаве повідомлення. Тобто воно свідчить про те, що є просування. Ще нічого не закінчилося, лише продовжується", – зазначив Денис Попович.

Партизани з "Атеш" повідомили, що росіяни перекидають нові війська у Курську область, зокрема бійців 810 бригади морської піхоти. Вони намагаються всіма силами залатати дірку обороноздатності, тому змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків.

Де розташоване село Кореневе: дивіться на карті