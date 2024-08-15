ООН просить Росію про доступ до прикордоння Курської, Бєлгородської та Брянської областей
Джерело:BBC
Управління Верховного комісара ООН з прав людини звернулося до російської влади з проханням забезпечити доступ до прикордонних районів. Мовиться про Курську, Бєлгородську та Брянську області.
Про це мовиться у заяві представниці УВКПЛ Елізабет Тросселл в електронному листі агентству AFP. Відомо, що запит був надісланий 14 серпня.
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Про що йдеться у зверненні ООН до Росії
Управління надіслало запит російській владі з проханням полегшити доступ до районів Росії, які постраждали від бойових дій, включно з Бєлгородською, Брянською та Курською областями, згідно з нашим мандатом із моніторингу та оцінки дотримання прав людини,
– зауважила Тросселл.
У виданні зауважили, що запит було надіслано ще в середу, 14 серпня. Представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов у четвер, 15 серпня, заявив, що російська сторона отримала запит на відвідування делегацією ООН трьох областей. Втім, наразі запит передано до МЗС Росії.
До слова, декілька днів тому Росія скликала неформальне засідання Радбезу ООН стосовно ситуації в Курській області. У листі російська сторона вказала, що темою обговорення будуть "злочини, скоєні київською владою".