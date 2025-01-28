Воїни ССО провели зачистку ворожих позицій на Курщині: які трофеї там знайшли

Воїни 8 полку ССО провели зачистку ворожих позицій на території Курської області. Зокрема, завдали противнику втрат у живій силі та здобули важливі трофеї.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ. Захоплені предмети, зокрема техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси ворога.

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Що відомо про операцію

У ході бою оператори ССО знищили двох північнокорейських солдатів. Завдяки скидам з дронів українські військові ліквідували 7 окупантів, ще 10 отримали поранення.

Воїни 8-го полку на позиціях противника захопили:

засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку;

далекомір "ДЛ-5";

тепловізійний приціл "1ПН139-1";

штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87";

засоби зв'язку, які можуть мати дані про пересування та плани ворога;

документи окупантів.

ССО зачистили території на Курщині: дивитися фото

Нагадаємо, нещодавно під час повітряної розвідки оператори ССО виявили російського військового з "товаришем", яких поранили місяць тому. Кинутий напризволяще росіянин без засобів зв'язку, води та їжі вже записував прощальне відео. Він добровільно поповнив обмінний фонд, "без сумнівів склавши зброю".