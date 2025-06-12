Все через "Павутину": Росія перебазувала стратегічні бомбардувальники на Далекий Схід
- Росія перебазувала стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3 на Далекий Схід після операції "Павутина".
- Тепер ворожі бомбардувальники були розміщені на авіабазах "Єлізово", "Анадир", "Борисоглібське" і "Українка".
Після масштабної операції "Павутина" Росія перекинула свої стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3 з військових аеродромів в Іркутській та Мурманській областях на інші авіабази, переважно на Далекому Сході.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Агентство".
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Куди Росія перебазовує свої літаки
За даними AviVector, Росія розосередила свої бомбардувальники Ту-160 на авіабазах "Єлізово" на Камчатці, "Анадир" на Чукотці та "Борисоглібське" в Казані.
Сім літаків Ту-160, які до операції "Павутина" базувалися на аеродромі "Бєлая" в Іркутській області, залишили авіабазу до середини минулого тижня.
Як свідчить супутниковий знімок військового аеродрому, ще два бомбардувальники Ту-160 росіяни розмістили в Анадирі.
Три Ту-160, включаючи один, що проходить модернізацію, розмістили на аеродромі "Борисоглібське" в Татарстані.
На аеродромі "Єлізово" також зафіксували три Ту-160.
Росія перебазувала стратегічну авіацію / Фото: AviVector
До Амурської області на аеродром "Українка" наступного дня після атаки українських дронів перекинули 11 бомбардувальників Ту-22М3 з авіабази "Оленья". За даними аналітиків, туди ж перекинули чотири бомбардувальники Ту-95МС з військового аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області.
На базу "Енгельс-2", у свою чергу, прилетіли шість бомбардувальників Ту-22М3.
Чотири Ту-22М3 у понеділок приземлилися на авіабазі у Моздоку в Північній Осетії, яка останнім часом практично не використовувалася російською авіацією. Ще чотири Ту-22М3 супутники помітили на аеродромі "Борисоглібське" у Татарстані.
Нагадаємо, під час операції "Павутина" СБУ атакувала російські аеродроми "Бєлая", "Оленья", "Дягілєво" та "Іваново". Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160.