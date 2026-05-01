Прицільно атакували кадирівців: деталі унікальної спецоперації ГУР на Сумщині

З лютого по квітень 2026 року українські бійці ГУР МО спільно із 104 бригадою ТрО "Горинь" реалізовували масштабну операцію проти кадирівських підрозділів на Сумському напрямку. В ході спецоперації було ліквідовано найбільшу кількість бійців російського "Ахмату" з початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Які деталі унікальної спецоперації?

Операцію проти найманців підрозділу Росгвардії "Ахмат", який воював проти України на Сумському напрямку реалізували:

спецпідрозділ ГУР МО України "Шаманбат", до складу якого входять воїни вільної Ічкерії,

бійці 104 бригади ТрО "Горинь",

та підрозділ агентурних операцій ГУР.

Українська розвідка отримала інформацію про плани та наміри противника від свого агента – колишнього військового "Ахмату", із яким ГУР посилило контакт на початку 2025 року. Йому організували безпечний вихід на підконтрольну Україні територію.

Розвідка нині повідомляє, що агенту вдалось встановити пристрій для прослуховування в приміщенні, де відбувались наради командування підрозділу. Сам пристрій доставили через лінію фронту за допомогою FPV-дрона.

Висока обізнаність про плани та можливості ворога дозволила українським спецпризначенцям прицільно бити кадирівців під час їх переміщень та в районах зосередження,

– додали в ГУР.

Операція розвідки виявилась унікальною та надзвичайно успішною – в період з лютого по квітень 2026 року підрозділ "Ахмат" зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення. 41 солдата ліквідовано, 87 поранено. Ще понад сотня найманців вважається безвісти зниклими.

Окрім того, українські бійці розтрощили та пошкодили понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту, більш ніж 25 БпЛА різних типів, а також засоби зв'язку, зокрема РЕБ, РЕР та інженерне обладнання. Палала техніка, склади зброї й паливних матеріалів та інші засоби для ведення війни.

Своєю чергою Командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу ГУР "Шаманбат" Абдул Хакім закликав чеченців не підписувати контракт та уникати мобілізації до російської армії.

Що вам зробили українці? Кого з вас вони вбили? Бережіть себе і переходьте на нашу сторону. Рятуйте свої душі,

– наголосив Абдул Хакім.

Важливо! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі 24 Каналу заявив, що російська армія нині зазнає величезних втрат на фронті. Внаслідок суттєвого зменшення особового складу командування Росії вводить на Покровсько-Мирноградському напрямку свої резерви. Мовиться про ті підрозділи, які мали б вийти на адміністративні межі Донецької області. Наразі, каже Кузан, співвідношення втрат на фронті становить 1 до 5, тоді як на Донеччині інколи співвідношення сягає 1 до 12.

Росія планує вербувати до свого війська іноземців: що відомо?

У ГУР повідомили про плани Росії залучити до війни в Україні близько 20 000 іноземців, мовиться про мешканців Центральної Азії та найбідніших країн Африки та Азії.

Окрім офіційних пунктів набору, вербування у різних регіонах Росії також здійснюють псевдоприватні військові структури, які за даними ГУР, перебувають під контролем російських спецслужб, зокрема ГРУ. Мовиться про "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток", "Русские боевые братья", "Факел", "Патриот", "Пламя", "Сокол", "Ветераны".

Такий крок пов'язаний із численними втратами на фронті та необхідністю поновлювати війська для втримання вже займаних позицій та нових наступів.