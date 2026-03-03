Зосередяться на 3 – 4 об'єктах, – льотчик-інструктор припустив, чим та куди далі битиме Іран

Ракети Ірану мають технічні спроможності досягнути європейських країн. Тегеран має декілька сотень ракет середньої дальності ураження. Протягом доби він виконав свої бойові завдання, використавши доволі невелику кількість ракет.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що наразі в Ірані може залишатися понад 2 тисячі ракет.

Дивіться також В Ірані заявили про запуск нової надважкої ракети

Іран може змінити тактику

Військовий експерт прогнозує, що та номенклатура ракет, яка засталася в Ірані, буде залучатись країною по конкретних цілях згідно з затвердженим планом. На його думку, ймовірніше, що Тегеран з віяльного методу виконання бойового завдання (поширивши атаки на низку країн), що є невірним з військового погляду, перейде до іншого.

Він зосередиться на 3 – 4 об'єктах. Ймовірніше, що це буде Ізраїль, туди він націлюватиме ракети середньої дальності. Ракети малого радіуса дії (до 500 кілометрів) – по найближчих американських базах. Це оптимальний варіант – сконцентруватися для того, аби розтягнути період використання цих ракет,

– пояснив Світан.

На думку льотчика-інструктора, паралельно Тегеран застосовуватиме для ударів свої дрони-камікадзе. Він переконаний, що атаки Ірану по зокрема Саудівській Аравії, Бахрейну, Йорданії, Арабських Еміратах, Іраку та Кувейту мають більше на меті створення психологічного тиску. Однак надалі Іран звузить географію своїх ударів.

Зауважте! Раніше Роман Світан вказував на те, що ракети Ірану можуть долати багатошарову систему ППО. Мовиться про ракети, які мають роздільні самонаводні бойові частини. Вони рухаються по квазібалістичній траєкторії. Він назвав статистику, що орієнтовно 20% балістичних ракет Ірану здатні пройти через протиповітряну оборону і досягти своїх цілей.

Чи буде Тегеран цілитись по Європі?

Світан висловив сумнів, що навіть попри технічні можливості своєї зброї Іран може почати атакувати Європу, тим більше Україну. З його слів, розпилятися Тегеран не буде, тому що в нього не так багато ракет. А от після зосередження Ірану на 3 – 4 локаціях, як наголосив Світан, там буде гаряче.

В іранців залишились тисячі ракет, а деякі розташовані на території Росії (Fateh, Zolfaghar), вони передавалися росіянам на збереження, тому зараз підуть у зворотному напрямку. Іран розосереджував свої склади. Участь в цьому ймовірно бере і Китай, Північна Корея. Через Росію може піти потік озброєння, з яким Іран може воювати довго,

– вважає Світан.

Підсумовуючи, військовий експерт зауважив на тому, що інтенсивність ударів з боку Ірану буде корелюватися залежно від можливостей, наявності пускових установок, майданчиків для запуску, протидії США та Ізраїлю. Світан переконаний, що Іран готовий грати в довгу. Щодо України, він вкотре наголосив, що навряд чи її об'єкти можуть бути атаковані Тегераном.

Які країни від 28 лютого опинилися під атакою Ірану?