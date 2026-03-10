Можуть бути різні, – іраніст назвав цілі Ізраїлю та США на Близькому Сході

США та Ізраїль проводять операцію проти Ірану. Однак цілі цих двох країн на Близькому Сході різні. Дональду Трампу вистачить контролю над ситуацію з нафтовою, ракетною, ядерною програмою, лояльного до Штатів правитель.

Водночас для Беньяміна Нетаньягу важливо зробити все, щоб не мати загроз з боку Тегерана. Іраніст, головний редактор телеграм-каналу "Орієнтал Експрес" Михайло Бородкін озвучив 24 Каналу, що цілі можуть бути різні, однак Трамп не наважився б на цю операцію, якби не мав шансів на успіх.

"Цілі можуть бути різні. Хоча Трамп нещодавно говорив, що він у цій справі повністю координує з Нетаньягу, що війна буде закінчена, тільки якщо вони вдвох вирішать її завершити. Але він завжди дуже багато говорить", – сказав він.

Чи вдасться Трампу виконати свої цілі?

Михайло Бородкін припустив, що Трамп не отримає бажаного результату без реальної зміни іранського режиму. Ніхто з тих, хто залишився на його чолі, не піде на виконання американських вимог. Тому що вони вважають, що цим вони підписують смертний вирок.

Нетаньягу влаштує варіант, за якого Іран не представляє загрозу. Він може навіть не підтримувати жодних відносин з Ізраїлем. Для виконання своїх цілей Трампу теж так чи інакше доведеться змінити режим.

Цікаво, що ексчлен парламенту НАТО Пьотр Кульпа припустив, що операція проти Ірану буде затяжною. За його словами, про це свідчить багато ознак. Водночас США показують, що неспроможні обороняти союзників, тому Близький Схід може звернутися до Китаю.

Іранський режим вже отримав дуже важкий удар. Якщо ця операція триватиме ще тиждень – три, то не факт, що він спокійно це переживе. Однак ціни на нафту, ймовірно, стабілізуються через якийсь час, навіть якщо війна продовжиться.

Трамп не став би йти на таку серйозну операцію, якби не розраховував на досягнення своїх цілей. Цілі можуть не збігатися з Нетаньягу. Але він наважився на цей крок, вірячи, що досягне успіху. У нього безмежні ресурси. Тому я думаю, що він буде добиватися бажаного результату,

– сказав іраніст.

Війна на Близькому Сході: останні заяви