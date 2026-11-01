Операція США проти Ірану: як це змінить постачання систем Patriot Україні

США та Ізраїль можуть відновити масштабні бойові дії проти Ірану в найближчі тижні після виборів. Через це, на жаль, пріоритет у передачі Patriot може зміститися не на користь України.

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес розповів про це 24 Каналу. Він вважає, що на відновлення ударів наразі вказують усі ключові індикатори, хоча неминучим такий розвиток подій поки назвати не можна.

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Бен Ходжес пояснив, що у разі початку нової кампанії пріоритет у постачанні систем Patriot та іншого американського озброєння може зміститися на користь сил США, які братимуть участь в операціях на Близькому Сході.

Крім того, він наголосив, що сучасні протистояння тісно переплетені між собою. Йдеться про протидію Вашингтона Тегерану, повномасштабну війну Росії проти України, спостереження з боку Китаю та пряму залученість Північної Кореї.

Росія, можливо, спробує використати свої зв'язки з Іраном та війну проти України, щоб якимось чином вплинути на розвиток подій,

– підсумував генерал-лейтенант армії США у відставці.

Раніше американські медіа повідомили, що сили США на Близькому Сході готові розпочати операцію проти Ірану впродовж 96 годин після наказу президента.

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