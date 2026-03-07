Втягують якнайбільше країн: як Іран сподівається завершити конфлікт зі США
- Іран намагається залучити якомога більше країн до конфлікту, щоб посилити тиск на США та запобігти наземній операції.
- Зокрема, іранські дрони залетіли в азербайджанський аеропорт в Нахічевані.
Іран атакує все більше країн. Тегеран вважає, що чим більше країн вони залучать у подібній війні, тим більше тиску буде на США.
Політолог Вадим Денисенко озвучив 24 Каналу думку, що у такий спосіб іранський режим намагається не допустити наземну операцію Штатів. Адже тоді в Ірані розпочнуться хаотичні процеси.
Яке ключове завдання Ірану?
Вадим Денисенко зазначив, що іранський режим дуже боїться наземної операції. Якщо США наважаться на неї, то нинішнє керівництво Ірану може втратити все.
Ключове завдання Ірану на сьогодні – залучити максимальну кількість країн, зробити проблему для максимальної кількості країн у світі. Для того, щоб ці країни тиснули на США, щоб не допустити наземної операції,
– пояснив політолог.
Зокрема, іранські дрони залетіли в азербайджанський аеропорт в Нахічевані. В Ірані проживає велика частина населення, яке є етнічними азербайджанцями.
Цікаво, що за день до атаки на Азербайджан, 4 березня, президент Ільхам Алієв висловив співчуття через загибель верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї "та багатьох мирних жителів". Вже наступного дня іранські дрони залетіли в аеропорт в Нахічевані.
Атаки Ірану на інші країни: останні новини
5 березня іранські дрони атакували азербайджанський аеропорт в Нахічевані. У місті спостерігали вогонь та хмару диму. Згодом Азербайджан підтвердив дронову атаку Ірану. У МЗС країни повідомили, що ціллю була цивільна інфраструктура. Один БпЛА влучив у будівлю термінала аеропорту у Нахічевані, а інший – впав поблизу будівлі школи в селі Шакарабад.
7 березня у соцмережах з'явилась інформація про вибухи та дим у районі аеропорту Дубая. У пресслужбі влади Дубая пояснили, що стався незначний інцидент з уламками дрона після його перехоплення. Наслідки локалізували, потерпілих немає. Водночас там спростували повідомлення про інциденти у міжнародному аеропорту Дубая.