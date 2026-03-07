Втягують якнайбільше країн: як Іран сподівається завершити конфлікт зі США

Іран атакує все більше країн. Тегеран вважає, що чим більше країн вони залучать у подібній війні, тим більше тиску буде на США.

Політолог Вадим Денисенко озвучив 24 Каналу думку, що у такий спосіб іранський режим намагається не допустити наземну операцію Штатів. Адже тоді в Ірані розпочнуться хаотичні процеси.

Яке ключове завдання Ірану?

Вадим Денисенко зазначив, що іранський режим дуже боїться наземної операції. Якщо США наважаться на неї, то нинішнє керівництво Ірану може втратити все.

Ключове завдання Ірану на сьогодні – залучити максимальну кількість країн, зробити проблему для максимальної кількості країн у світі. Для того, щоб ці країни тиснули на США, щоб не допустити наземної операції,

– пояснив політолог.

Зокрема, іранські дрони залетіли в азербайджанський аеропорт в Нахічевані. В Ірані проживає велика частина населення, яке є етнічними азербайджанцями.

Цікаво, що за день до атаки на Азербайджан, 4 березня, президент Ільхам Алієв висловив співчуття через загибель верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї "та багатьох мирних жителів". Вже наступного дня іранські дрони залетіли в аеропорт в Нахічевані.

