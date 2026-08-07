Відмовився здатися у полон та відкрив вогонь: як ССО знищили окупанта

Українські спецпризначенці провели блискучу операцію із зачистки захопленої території. Зустріч із ворожою засідкою завершилася миттєвою та жорсткою реакцією наших захисників.

Як повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, на одному з оперативних напрямків українські спецпризначенці провели складну зачистку населеного пункту, який утримував ворог.

Операція вимагала чіткої координації, швидких рішень і постійного контролю за обстановкою на місцевості.

Спершу бійці 3 окремого полку спеціального призначення заблокували район, щоб відрізати російським загарбникам шляхи підходу та відходу.

Після цього вони перейшли до аеророзвідки й послідовного прочісування території, де виявили ворожі укриття, вогневі точки та місця, де ховалися російські групи.

Коли штурмова група зайшла в один із дворів, там натрапили на російського військовослужбовця. Йому запропонували здатися, однак у відповідь той відкрив вогонь по українських воїнах. Після цього окупанта ліквідували.

Як зазначив оператор із позивним "Дуглас", противник створював реальну загрозу для групи, тож рішення діяти жорстко ухвалили на місці.

Після ліквідації стрільця бійці відійшли, щоб не наражати особовий склад на зайвий ризик і згодом продовжити виконання завдання.

Що ще відомо про успішні операції ССО?

Українські спецпризначенці без жодного пострілу взяли у полон трьох російських військових. Окупанти здалися після того, як бійці вчасно виявили їх поблизу своїх позицій та змусили вийти на відкриту місцевість.

Після затримання українські військові провели первинний допит та огляд полонених. За їхніми словами, усіх трьох залучили до війська під приводом роботи водіями гуманітарних вантажів, однак згодом відправили на передову.

Також ССО здійснили успішний наліт на ворожі позиції та завдали раптового вогневого ураження окупантам. Результатом операції стало захоплення в полон військовослужбовця російської армії – громадянина Придністров'я.

Окрім поповнення обмінного фонду, спецпризначенці захопили ворожу зброю, засоби зв'язку та особисті речі окупантів.