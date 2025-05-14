Операція "Турул": чи справді Угорщина готується до нападу на Україну

Мережею шириться дезінформація про те, що Угорщина стягує до кордону з Україною військову техніку нібито задля нападу на Закарпаття. Так звану операцію називають "Турул".

Першоджерелом фейкової новини став анонімний X-акаунт HungaryBased. Паралельно з цим "інформаційним вкидом" 10 травня, в суботу, на акаунті поширили відеосюжет з кадрами де, до українського кордону прямують колони угорської бронетехніки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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Хто поширює фейкову інформацію про операцію "Турул"

HungaryBased регулярно публікує провокаційні дописи про "повернення Закарпаття" Угорщині. Втім, як стверджує ЦПД, акаунт не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур.

Такі вкиди вигідні Росії. Їх завдання – це створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами. Поширюючи подібні фейки про нібито "територіальні претензії", росіяни та їхні проксі намагаються зіштовхувати українців і угорців. Це їхня традиційна стратегія,

– зазначають у відомстві.

Зверніть увагу! Фейкова інформація про стягування техніки до кордону з'явилась на наступний день після того, як Служба безпеки України 9 травня вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави.

Яка реакція Міністерства оборони Угорщини

Міністерство оборони Угорщини вже дало відповідь на фейкову новину та поширене в мережі відео з бронетехнікою в Будапешті. Тут все виявилось набагато простіше, колони техніки й справді були, але така активність пов’язана з фестивалем Ludovika — щорічним публічним заходом, який цього року проходив 9 – 10 травня.

Фестиваль Ludovika присвячений правоохоронним органам, триденний фестиваль також доповнили військові виступи. У кампусі Людовіка були розташовані бронемашина Gidrán, танк Leopard 2A4HU та бойова машина піхоти KF-41 Lynx.

Крім того, інші матеріали з фейкового допису стали архівні відео з навчань Adaptive Hussars 23, які відбувалися в листопаді 2023 року.

Переговори між Угорщиною та Україною про нацменшини на Закарпатті

12 травня, у понеділок, між Україною та Угорщиною мали пройти консультації щодо питання нацменшин в Закарпатській області, але угорська сторона їх скасувала. Втім Угорщина заявила, що надалі готова до діалогу, але через певний час.



Причиною скасування називають нібито проведена на Закарпатті спецоперація із затримання шпигунів 9 травня, яка буцімто "ставить під сумнів щирість намірів врегулювати нерозв'язані питання", стверджує заступник міністра закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Левенте Мадяр.