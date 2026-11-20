Збройні Сили України на півночі Харківщини провели операцію "Ведмежий капкан" і звільнили 14 сіл та майже 200 квадратних кілометрів. Захисники зрізали виступ ворога біля Вільхуватки, не допустивши спроби Росії оточити українські підрозділи.

Подробиці контрнаступу розповіли у BBC News Україна.

Хитрий маневр і пастка для росіян

Російське командування намагалося реалізувати власний наступ під назвою "Ведмежий кут". Окупанти прагнули зімкнути фланги біля селища Приколотне й узяти в кільце близько 2 тисяч українських військових. Проте Сили оборони не допустили цього.

Як розповіли журналісти, на початку осені головнокомандувач Михайло Драпатий направив на цю ділянку додаткові сили, визначивши ударним ядром 475-й окремий штурмовий полк "CODE 9.2". До операції також залучили бійців 120-го окремого розвідувального полку.

Учасник операції, командир 475-го штурмового полку, підполковник Олександр Настенко "Флінт" розповів виданню, що противник намагався висунутись вперед, тоді українські військові вирішили не атакувати їх у лоб, а обійти з флангів.

Для відвертання уваги два українські танки зайшли в село Вільхуватка й відкрили вогонь прямою наводкою по ворожих укриттях. Командування росіян сприйняло це як напрямок головного удару і кинуло туди підкріплення, яке бійці ЗСУ розгромили ударами дронів.

Протягом трьох тижнів, до 10 жовтня, нам вдалося замкнути це оточення противника,

– підкреслив командир полку.

Глибока ізоляція та новітні технології

Щоб ворог не зміг перекинути підкріплення через кордон, захисники застосували дистанційне мінування шляхів углиб території Росії до 30 кілометрів за допомогою БпЛА.

Оскільки термінали Starlink у Росії не працюють, за словами "Флінта", військові побудували спеціальну меш-мережу з ретрансляторами.

У контратаках брали участь важкі бронемашини "Бредлі" та танки, захист яких із повітря забезпечували бомбери "Вампір" і дрони-перехоплювачі.

Крім того, як йдеться у матеріалі, українські бійці 475 ОШП провели сім успішних повітряних евакуацій поранених за допомогою великих коптерів за кілька тижнів.

Центр "Фаланга" та штучний інтелект

Операцію планували за участю центру мультидоменних операцій "Фаланга", створеного на базі 475-го та 1-го штурмових полків, розповів Настенко. Зазначається, що навесні цей підрозділ уже координував "логістичний локдаун" Криму, коли удари по мостах на перешийку паралізували забезпечення ворожих військ на Півдні.

Зараз фахівці розробляють однойменну систему штучного інтелекту.

Вона має самостійно, без залучення людини, аналізувати величезні обсяги розвідувальної інформації і давати свої рекомендації щодо проведення бойових операцій,

– йдеться у матеріалі.

За наявними даними, програма автоматично аналізуватиме відео з дронів, перехоплення та метеодані, а її перші практичні випробування можуть розпочатись вже в грудні.