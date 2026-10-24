Зайшли безпосередньо в трубу: військовий розповів деталі підземного бою під Куп'янськом

Українські військові провели унікальну підземну операцію "Велес" біля Куп'янська на Харківщині. Захисники перебили старий газопровід під річкою Оскіл та заблокували ворогу шлях для інфільтрації.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, окупанти тривалий час використовували залишки старого газопроводу, який йде через річку Оскіл до селища Голубівка. Воно перебуває в сірій зоні. Росіяни намагалися інфільтруватися через цю трубу.

Свого часу Сили оборони перебили газопровід в кількох місцях та встановили камери відеоспостереження. Ворог все одно намагався знайти момент, щоб пройти непоміченим. Також вони використовували цивільних як "живий щит". Тому виникла потреба повністю вивести з ладу цю трубу.

Як проходила підземна операція "Велес"

Як наголосив Трегубов, спецоперацію проводили комбіновано. Бійці зайшли безпосередньо в трубу, а зовні їх супроводжували наземні роботизовані комплекси та безпілотники полку "Ахіллес". У результаті ділянку газопроводу, яка виходила на правий берег річки Оскіл, взяли під повний контроль. Також деяких окупантів вдалося захопити в полон.

Відрізок труби, який виходив на правий берег річки Оскіл, взяли під контроль та довели до стану, що росіяни не зможуть її надалі ефективно використовувати. Спланувати таку операцію непросто. Потрібно було детально вивчити, спланувати та приховано все зробити, аби операція стала сюрпризом для ворога,

– сказав Трегубов.

Військовий розповів про операцію "Велес": дивіться відео 24 Каналу

За словами речника, наразі масового накопичення сил ворога безпосередньо біля Куп'янська не спостерігається. Водночас на Великобурлуцькому напрямку росіяни ситуативно підтягують резерви через значні втрати.

Додамо, Сили оборони пройшли понад 15 кілометрів підземними комунікаціями на Куп'янському напрямку в рамках операції "Велес". Їм вдалося захопити в полон понад 30 окупантів. Ще близько сотні – знешкодили.