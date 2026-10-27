"Понад 15 кілометрів під землею": Зеленський розкрив успіхи операції "Велес"

На Куп'янському напрямку 27 жовтня Сили оборони відзвітували про успіхи операції "Велес", яку реалізує 2-й корпус НГУ "Хартія". Бійці пройшли під землею понад 15 кілометрів і ліквідували більше сотні росіян.

Про перші результати та хід наступу 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" главі держави доповіли Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса, повідомив Володимир Зеленський у телеграмі. Окрім значних втрат у живій силі супротивника, нашим захисникам вдалося поповнити обмінний фонд іще більш ніж трьома десятками полонених загарбників.

Технологічна відповідь на задуми окупантів

За словами глави держави, противник уже робив спроби скористатися підземними газовими шляхами, щоб просочитися крізь позиції українських сил і перейти до штурмів.

Українські військові не лише розгадали ці наміри, а й повністю перехопили ініціативу, суттєво змінивши тактику бойових дій на свою користь.

Українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою та технологічною. Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку,

– підкреслив президент.

Подробиці операції: дивіться відео

Що відомо про підземні бої біля Куп'янська?

Раніше військові розповідали, що в рамках операції перебили старий газопровід під річкою Оскіл і заблокували шлях для ворога.

Завдяки злагодженій взаємодії з аеророзвідкою та наземними дронами Силам оборони вдалося перетворити тунелі на пастку для окупантів.