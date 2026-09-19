Удар по тилу за 120 кілометрів від фронту: "Трійка" показала знищення російської логістики

Російські вантажівки з боєприпасами, пальним, провізією та особовим складом знищують на відстані близько 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Лиманському напрямку. Такі удари ускладнюють забезпечення російських військ і впливають на їхню здатність продовжувати наступ.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Як знищення російської логістики впливає на український контрнаступ?

Підрозділи Третього армійського корпусу в межах операції "Вівальді" завдають ударів по російській логістиці на Лиманському напрямку. Українські військові знищують вантажівки з боєприпасами, пальним, провізією та особовим складом на відстані близько 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Такі удари безпосередньо впливають на забезпечення російських підрозділів і, відповідно, на їхню спроможність вести бойові дії та продовжувати наступ.

Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький зазначив, що для російської армії дефіцит пального може бути більш критичним, ніж нестача самої техніки, оскільки без пального її неможливо повноцінно використовувати. За його словами, вплив на енергетичну складову російських військ суттєво обмежує їхні можливості на полі бою.

Саме тому знищення маршрутів постачання та транспорту, який забезпечує російські підрозділи, є одним із напрямків операції "Вівальді".

Як Сили оборони знищують логістику окупантів у межах контрнаступу на Донеччині: дивіться відео

Нагадаємо, операція "Вівальді" – це наступальна операція Третього армійського корпусу ЗСУ на півночі Донецької області, у районі Лимана. Її початок корпус підтвердив 15 вересня 2026 року. На той момент українські військові зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували понад 10 квадратних кілометрів.

У межах операції Сили оборони звільнили Середнє та ліквідували осередки російських військ у районах Новоселівки, Олександрівки, Ярової та на околицях Корового Яру.

За заявами Третього корпусу, операція завдала втрат російським військам та продовжує розвиватися на Лиманському напрямку.