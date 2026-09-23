Збили наступальний імпульс росіян: військовий експерт про операцію "Вівальді" на Донеччині

Операція "Вівальді" стала особливо неприємним ударом для російських окупантів. Диктатор Путін переконував усіх, що скоро захопить Донбас. Але тепер він ще й втрачає території.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, операція "Вівальді" триває. Тому зараз важливо дотримуватися інформаційної тиші та занадто детально не говорити за бойові дії на цій ділянці фронту.

Що відомо про операцію "Вівальді"?

Як наголосив Тимочко, Харківську операцію Сил оборони України, яка відбулася у 2022 році, лише зараз починають детальніше досліджувати. Тому всю картину щодо "Вівальді" вдасться дізнатися лише через кілька років.

Наразі важливо, що ця операція збила наступальний імпульс ворога. Відомо, що російський диктатор Путін взагалі планував окупувати Донецьку область до кінця року. Тепер окупантів відсунули ще й далі.

Путін десь іміджево прив'язав себе до Донецької області. Він доволі впевнено розповідав, що російські окупанти володіють там ініціативою. Тому звідти надходили сигнали про такі короткі хронологічні терміни щодо окупації. А зараз ми не просто стримуємо ворожі війська, але й переходимо у контратаки,

– сказав Тимочко.

Військовий аналітик розповів про операцію "Вівальді": дивіться відео 24 Каналу

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький повідомив, що упродовж двох етапів операції "Вівальді" українські військові повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території. З них 50 квадратних кілометрів вдалося повністю деокупувати. Втрати ворога вже становлять понад 3000 осіб.