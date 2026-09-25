Військовий розповів, як зненацька захопили ворога під час операції "Вівальді"

Сили оборони України звільнили село Шандриголове Донецької області. Військові зробили там неприємний "сюрприз" окупантам.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира третього мехбату "Fireflies" 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Роман "Говерла" Копаниця. За його словами, на цій ділянці фронту вдалося встановити 10-кілометрову кілзону. Відповідно у ворога почалися значні проблеми з логістикою на передній край.

Що відомо про бої в Шандриголовому?

Як наголосив військовий, українські підрозділи особливо активно працювали дронами, аби піхотинцям було легше просуватися вперед. Зайти в Шандриголове вдалося з мінімальними втратами.

Певні ділянки вдалося обійти по флангах, від чого окупанти опинилися в оточенні. Дехто з окупантів погодився здатися в полон.

Ворог досі не полишає спроб відновити втрачене положення. Постійно бачимо переміщення малих піхотних груп перед переднім краєм. Кидають в бій людей, які щойно прийшли до них в підрозділи. Часто бачимо найманців з Африки та Латинської Америки,

– розповів військовий.

Військовий розповів про бої в Шандриголовому: дивіться відео 24 Каналу

Операція "Вівальді" продовжується. Завдяки злагодженим діям підрозділів 3-го армійського корпусу та суміжних бригад вдалося звільнити низку населених пунктів і понад 125 квадратних кілометрів території.