Росія думає, що дуже сильна, але якби ми захотіли, то захопили б Курську АЕС, – Зеленський

ЗСУ продовжують операцію у Курській області. Українська армія була близько до Курської АЕС, і якби Україна цього захотіла, то станція була б захоплена.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

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Україна ніколи не хотіла захопити Курську АЕС

"Росія думає, що дуже сильна, але якби ми захотіли, захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили, ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього", – сказав Зеленський.

Позицію України щодо цього він пояснив розумінням того, що це означало б стати такими ж, як Росія.

Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили із Запорізькою атомною станцією,

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, що на початку жовтня росіяни звинуватили Україну в атаці по Курській АЕС з HIMARS. Тоді керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що немає жодної доцільності бити по станції.

"Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові й на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає", – сказав Коваленко.