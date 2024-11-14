Просимо закінчити цю прокляту війну, – біженці з села на Курщині пожалілися Путіну

У Курській області уже понад 3 місяці триває операція ЗСУ. Щоправда, місцевим, схоже, вона не до вподоби.

Так, біженці із села Ольговка поскаржилися диктатору Путіну на своє існування та вимагають закінчити війну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відеозвернення жителів села.

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Жителі Курщини бідкаються, що "втратили все"

Село Ольговка Коренівського району Курської області знаходиться у "зоні бойових дій" з серпня 2024 року.

Біженці з цього курського села бідкаються, що воно зараз нагадує фільм жахів, і багато з них боятимуться туди повертатися. До того ж, кажуть, що на його відновлення потрібно щонайменше 5 років.

А ще вони скаржаться, що залишилися без житла. Саме тому вирішили поскаржитися на це своєму президенту та записати відеозвернення. У записі брали участь понад 40 осіб.

"Просимо вас закінчити цю прокляту війну", – кажуть вони у зверненні.

Курські біженці жаліються, що в евакуації їм не вистачає виплат від влади для оренди житла, а на роботу їх приймати не хочуть. А ще мешканці Ольговки стверджують, що нібито деякі з їхніх односельців, які не евакуювалися, загинули або зникли безвісти.

Ми три місяці як у пеклі, куди нам звертатися, де знайти порятунок. Просимо вас закінчити цю прокляту війну, яка забрала багато безневинних життів. Ми хочемо, щоб наші діти бачили мирне небо, не слухали сигналу ракетної небезпеки. Розберіться в цій ситуації та почуйте мешканців прикордоння. Не з власної волі ми все це терпимо,

— бідкаються росіяни.

Мешканці Курщини скаржаться Путіну: дивіться відео