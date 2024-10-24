Ризикували життям, щоб відбити наступ ворога: героїчний вчинок миколаївських морпіхів на Курщині

36-та бригада морської піхоти викликала вогонь на себе, щоб відбити ворожий наступ. Це трапилося під час боїв на Курщині.

36-та бригада морської піхоти залишилася прикривати відхід поранених в Любимівці та потрапила в оточення. Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.

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Чи вдалося піхотинцям вибратися із вогню

Під час виконання бойового завдання російські військові підбили українських піхотинців, тож їм довелося зайняти кругову оборону. Попри це, бійцям таки вдалося виконати завдання.

Піхотинці прибули на точку, провели розвідку боєм і зайняли рубіж оборони. Ворог обстрілював із різних напрямків. Проте миколаївським морпіхам вдалося не підпустити його до себе, стріляючи у відповідь.

Зухвалий подвиг миколаївських морпіхів / відео Військово-Морських сил ЗСУ

Згодом ситуація загострилася через прибуття ворожої техніки, дев'ять українських військових потрапили в оточення. Росіяни застосовували кулемети та міномети. Будівлю, в якій перебували морпіхи, обстрілювали з РПГ, закидували гранати через димохід. Внаслідок цього здійнялася пожежа.

Ми розуміли, що ситуація склалась доволі таки непроста. В полон здаватись ніхто не хотів, і було прийнято колективне рішення прийняти вогонь на себе,

– каже морський піхотинець Дмитро.

Лише завдяки точній роботі артилерії бійці змогли вийти з оточення та знешкодити ворога.