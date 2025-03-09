Росіяни масово атакують безпілотниками українську техніку у Курській області, – Forbes

Минулого тижня російські сили, застосувавши одну з найбільш потужних груп безпілотників та значний контингент північнокорейських військовослужбовців. Вони активізували наступ на український плацдарм у Курській області.

Наступ співпав із тим, що адміністрація Дональда Трампа обмежила доступ України до американської розвідки та боєприпасів, що суттєво ускладнило оборону регіону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Росіяни полюють на українську техніку у Курській області

Останні дії російських військ загрожують перекрити головну трасу до української бази в Суджі, що може стати серйозною стратегічною проблемою. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ситуація в Курську "залишається складною, але контрольованою". Однак конкретних заходів щодо нейтралізації нових загроз поки що не розкривають.

У наступі задіяно 177-й полк морської піхоти, 810-ту бригаду морської піхоти та 11-ту десантно-штурмову бригаду Росії, які отримують підтримку північнокорейських військ. 11-й армійський корпус КНДР, який зазнав серйозних втрат у грудні-січні, здається, повернувся з поповненими силами.

Ключову роль у наступі відіграє російська група безпілотників "Рубікон".

"Вони часто атакують короткі ділянки доріг – від 100 до 300 метрів – і насичують ці ділянки безпілотниками. Напади часто здійснюються групами, іноді вражаючи передню, задню та бокові частини автомобіля майже одночасно. Цей підхід також використовувався для одночасного наїзду на кілька транспортних засобів у колоні, посилюючи збитки. Вони також встановлюють пастки, висаджуючи дрони на дороги та підриваючи їх під транспортними засобами, що проїжджають повз, функціонуючи як протитанкові міни, ймовірно, з використанням спрямованих угору кумулятивних зарядів", – описують ситуацію у Forbes.

За оцінками експертів, українська логістика в Курську зазнала значних втрат. Військові ВПС України направили щонайменше один винищувач МіГ-29 для завдання удару по складу російської бронетехніки, а також ліквідували групу російських військ, які намагалися пробратися через трубопровід до Суджі.

Україна терміново потребує вдосконалених систем радіоелектронної боротьби для протидії безпілотникам "Рубікону". Без цього, як попереджають аналітики, утримання позицій у Курську може стати вкрай проблематичним.