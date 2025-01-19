Ворог думав, що резервів у нас немає, – Сирський розкрив ідею проведення Курської операції

У серпні 2024 року українська армія розпочала проведення Курської операції. Це було зроблено для того, щоб попередити наступ ворога на 2 ділянках української території.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в етері національного маратону.

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Як виникла ідея проведення Курської операції

Олександр Сирський наголосив, що 10 травня 2024 року противник розпочав широкомасштабну наступальну операцію на Харківському напрямку. А Курською операцією наші захисники фактично випередили ворога в розгортанні резервів вздовж кордону, зокрема від Сум, Харкова та Вовчанська.

Ворог не очікував, що у нас є бригади, які були виведені в резерв для боєздатності. Противник думав, що резервів в нас немає,

– сказав генерал.

За словами головнокомандувача ЗСУ, росіяни думали, що резервів для протистояння наступу в української армії немає, а ситуація у війську склалася критична після Авдіївки. Тоді ж ворог планував провести 2 головних удари: один удар був на Харків, а інший – на Суми.

"Коли ми почали виводити наші частини та займати оборону, то противник вирішив наступати силами, які були в нього в розпорядженні. Це було порядку 43 тисяч, за нашими даними, які були розгорнуті в районі Бєлгорода на Харківському напрямку, і 26 тисяч на Сумському напрямку", – пояснив Сирський.

Які причини проведення Курської операції були ще

Генерал також розповів, що з червня противник почав переходити до наступу та створювати угруповання фактично по всій лінії фронту.

Нам було треба знайти якесь розв'язання проблеми, яка б відволікла дії противника, примусила б його зняти частину своїх сил з головних напрямків, це, по-перше, а, по-друге, нейтралізувати загрозу для нас на нових ділянках наступу. І тоді в ході детального аналізу створення угруповань противника, концентрації його військ, було знайдені слабке місце як раз на Курському напрямку,

– зазначив Сирський.

Він також наголосив, що в Курську область вдалося вивести три бригади десантно-штурмових військ, а також ще декілька бригад, які відновлюють боєздатність, доукомплектували їх і, відповідно, провести цю наступальну операцію.

За словами Олександра Сирського, Курська операція – це безпрецедентний випадок, коли країна-агресор була вимушена оборонятися на своїй території, і вимушена була перекинути з інших напрямків та створити угруповання, яке нараховувало 67 тисяч найкращих своїх частин.