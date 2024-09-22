Росіяни більше обстрілюють населені пункти у Курській області, ніж на Сумщині, – ОТУ "Сіверськ"

Операція українських військових у Курській області дала певні полегшення з обстрілами прикордонних областей нашої держави. Тепер ворог більше обстрілює свій регіон, аніж Сумську область.

Про це в етері телемаратону заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник. Він також навів дані, як саме зменшилася кількість обстрілів, передає 24 Канал.

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Як Курщина полегшила обстріли Сумщини

Мисник наголосив, що якщо взяти за останні два дні статистику, то по території Сумської області ворог позаминулої доби скинув 17 КАБів, а по території Курської області, яка контролюється Силами оборони – 21 КАБ. За минулу добу цифра була 13 проти 31.

Бачимо, як перенесення бойових дій Силами оборони України на територію Курської області дається взнаки, і ворог міняє і характер цих обстрілів, і їхню структуру. Вони змушені у більшості здійснювати саме обстріли на своїй території, по своїх населених пунктах,

– заявив речник ОТУ "Сіверськ".

Окрім цього, він наголосив, що ворожі сили розпочали мінування кордону та активно будують фортифікаційні споруди. Однак речник підкреслив, що українські війська перебувають у стані постійної бойової готовності.

Вадим Мисник наголосив на створенні ефективної системи оборони вздовж північного кордону, яка спрямована протидіяти диверсійно-розвідувальним групам, а також на максимальне знищення російських підрозділів, які намагатимуться наблизитися до кордону.