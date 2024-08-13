На який крок пішли росіяни після прочухана від Путіна: військове зведення від Світана

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна контролює приблизно 1 000 квадратних кілометрів території Росії. Загалом уже поволі виконується одне з важливих завдань цієї операції.

Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни почали намагатися якось зупинити просування українських військових у Курській області.

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Які важливі завдання операції на Курщині

Світан припускає, що операція призведе до того, що під контроль будуть взяті Рильськ, Льгов та Курчатов, тобто напрямок на Курськ з боку Глухова.

За його словами, можливим завданням є вимкнути Курську АЕС із системи електрогенерації. Адже мінус 2 гігавати потужності на цю площу стане доволі серйозним ударом по російських військових об'єктах.

Другим завданням, зауважив він, є спроба зірвати російські війська зі Східного напрямку. Воно потихеньку все ж виконується.

Найімовірніше, після вчорашнього прочухана від Путіна було ухвалено рішення перекидати невелику частину військ зі Східного й Запорізького фронтів,

– заявив полковник запасу.

Тобто, додав військовий експерт, кілька підрозділів вони зняли з-під Роботиного та з районів Часового Яру й Торецька. Тож росіяни намагаються якось зупинити наш рух на Курщині.

Що може спонукати США дозволити бити ATACMS по Росії

Полковник запасу вважає, що основною рушійною силою у питанні надання дозволу на удари вглиб території Росії стануть британці. Адже очевидною є їхня участь у просуванні потрібних нам наративів. Британія також має певний вплив, зокрема, на Конгрес США.

Я думаю, з допомогою Британії Америка також ухвалить це рішення,

– сказав Світан.

Водночас військовий експерт додав, що все стане зрозумілим після виборів президента США.