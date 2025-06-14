"Тактику будуть копіювати": операції України та Ізраїлю змінили стратегію ведення війни, – NYT

Останні операції України та Ізраїлю, під час яких дрони запускалися у ворожому тилу, продемонстрували новий рівень руйнівної потужності безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Операції з дронами у тилу – це нова потужна військова зброя

Аналітики зазначають, що фактор несподіванки, коли доводиться відбиватися від безпілотників, що атакують зсередини, поєднує класичну військову стратегію з сучасними технологіями. Проте експерти переконані: розгортання смертоносних дронів у тилу ворога є новою тактикою.

Два тижні тому СБУ провела операцію "Павутина". Тоді 40 російських військових літаків були уражені роєм із 117 безпілотників, які Україна таємно розмістила поблизу аеродромів.

Подібне трапилося кілька днів тому і в Ірані. Внаслідок атаки ізраїльських дронів Тегеран втратив ракети, перехоплювачі та системи протиповітряної оборони. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу порівняв цю таємну атаку з іншою операцію – у Лівії, коли Єрусалим підірвав "Хезболлу" за допомогою пейджерів.

NYT зазначає, що в основі операцій у Лівані, Росії та Ірані лежать кропіткі та часто безрезультатні зусилля зі збору розвідувальних даних. Такі операції можуть тривати роками та пов'язані з небезпекою.

Зрештою, дрони – це просто інструменти, і те, як їх можна використовувати, залежить від вашої витонченості та вашої креативності. Тож це природна еволюція – це лише натяк на те, що буде далі,

– сказав Фарзан Сабет, аналітик з питань Ірану та систем озброєння.

Сабет вважає, що дрони можуть стати особливо привабливою зброєю в таємних операціях, у випадку, якщо завозити їх контрабандою частинами й різний час, що ще більше ускладнить їх виявлення.