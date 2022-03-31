Оперна співачка-путіністка Нетребко засудила війну в Україні: щирість її каяття викликає сумніви

Відома оперна співачка Ганна Нетребко нарешті визнала, що в Україні триває не "спецоперація", а війна. Та, найімовірніше, прозріти прихильниці Путіна допомогли санкції, а не щире каяття.

У середу, 30 березня, Ганна Нетребко опублікувала на своїй фейсбук-сторінці пост, у якому прямо засудила війну проти України. Вона наголосила, що нібито не є союзницею Кремля, а з Путіним зустрічалася усього кілька разів.

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Представляла Путіна на виборах та фотографувалася із Царьовим

Однак факти свідчать про інше. Ця оперна співачка багато років підтримувала кремлівську пропаганду. Зокрема, Нетребко була довіреною особою Путіна на виборах, виступала на відкритті Олімпіади в Сочі, а у 2014 році навіть сфотографувалася з прапором та ватажком сепаратистів Олегом Царьовим.

Нетребко "в гостях" у сепаратистів / Фото з соцмереж

Тепер Ганна Нетребко наголошує, що не є членом жодної партії та не пов'язана з жодним лідером Росії. І взагалі – вона живе в Австрії та, схоже, не хоче, щоб санкції щодо росіян стосувалися і її.

Я зустрічалася з президентом Путіним лише кілька разів за все своє життя, зокрема з нагоди вручення нагород на знак визнання мого мистецтва та на церемонії відкриття Олімпіади. Я ніколи не отримувала фінансової підтримки від уряду Росії. Живу в Австрії та є її податковим резидентом. Я люблю свою батьківщину, і шукаю миру та єдності лише через своє мистецтво,

– недолуго виправдовується Нетребко.

Нетребко визнала російську агресію / Скриншот

Вона також перепросила, якщо її минулі дії чи заяви були "неправильно витлумачені". Звісно, у щирість цих вибачень повірити важко. Надто пізно.

"Да уж, невірно "істолковані"... Йшла 35 доба війни расеї проти України, і спляча красуня прокинулась. Життя у Нью-Йорку коштує більше за концерти у сизрані", – влучно зазначають українці в коментарях до поста. Такої ж думки дотримуються й іноземці.

Користувачі мережі не вірять нібито вибаченням співачки-путіністки / Скриншоти

Провідні театри світу відмовляються працювати із путінськими артистами

То чи совість спонукала співачку-путіністку покаятися? Дуже сумнівно. А от санкції – цілком могли "прозріти" Нетребко. Через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну із російською співачкою відмовилися співпрацювати в американському театрі Metropolitan Opera.

Контракт із Нетребко та ще одним її земляком розірвала також Баварська опера. Після цього Нетребко оголосила паузу у своїй концертній діяльності. А тепер, схоже, вирішила, що зможе "відбілити" себе завдяки констатації факту, який уже місяць не викликає сумнівів у всього цивілізованого світу.

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