Опіки і зламані ноги: в Анталії вже понад 50 постраждалих через масштабні пожежі

У курортній Анталії у Туреччині вирують лісові пожежі. Постраждали вже понад 50 людей. За попередньою інформацією, туристів серед них немає.

Полум'я у районі міста Манавгат під впливом вітру поширилося у бік населених пунктів. На місце пожежі прибув міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.

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Що відомо про постраждалих

За його словами, кількість постраждалих вже сягнула 53 людини. Місцевих мешканців, які бачить дим, він закликав евакуюватися у безпечні місця. "На жаль, один з наших водяних насосів перекинувся, водій у важкому стані. Ми дуже намагаємось запобігти загибелі людей '', – запевнив чиновник.

Як повідомив очільник департаменту охорони здоров'я Анталії Юнал Хюльду, у лікарні звернулася 51 людина, що постраждала внаслідок пожежі. Стан 47 з них легкий, їх випишуть додому після кисневої терапії. Ще в одного із потерпілих зламана стопа, у решти – 30% опіків тіла.

Пожежа – дуже масштабна

24канал протягом години намагається зв'язатися з українським МЗС, аби дізнатися, чи є серед постраждалих українці. Втім, відповіді досі немає, як і офіційних повідомлень на сайті відомства.

Місцева влада заявила, що пожежа виникла одразу у 4 різних точках. Там наголосили, що цей факт "змушує задуматися", правоохоронці розслідують інцидент. Мер Манавгата повідомив, що це – найбільша пожежа, яка траплялася у регіоні.

Пожежа у курортній Анталії / Фото NTV

Зазначимо, що внаслідок лісових пожеж у Туреччині страждають не тільки люди. Через це гинуть тварини. Аби загасити полум'я залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.