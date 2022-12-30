Коли українці святкуватимуть Різдво: у Дії завершилось опитування

У застосунку Дія проводили опитування, коли українці хочуть святкувати Різдво. Виявилось, що більшість надають перевагу, аби відзначати 25 грудня.

Опитування стало одним з наймасовіших, оскільки в ньому взяли участь понад 1,5 мільйона осіб. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До теми Коли в Україні святкують Різдво: відмінності між датами 7 січня та 25 грудня

Результати опитування

Дату святкування Різдва 25 грудня підтримали майже 60% учасників опитування. Її обрали 903 265 українців.

За святкування 7 січня виступили 25% користувачів – 390 125 людей.

Ще 12% хочуть святкувати в обидві дати.

Міністр подякував українцям за активність. Він зазначив, що продовжують розвивати електронну демократію разом. Наступного року обіцяють ще більше опитувань у Дії.



Результати опитування щодо святкування Різдва / Фото з фейсбуку Федорова

Чому в Україні хочуть відзначати Різдво 25 грудня

У повсякденному житті українці користуються Григоріанським календарем, тому нелогічно святкувати великі християнські свята за старим стилем.

Також цей перехід віддалить нас від російських традицій, а Різдвяний піст закінчиться ще до Нового року. Тоді більшість вірян не будуть порушувати правила Різдвяного посту в новорічні свята.