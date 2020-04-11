Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому

Оплатити послуги з дому може кожен. Онлайн-банкінг, сайти з оплати послуг, телефон чи навіть листоноша. Як під час карантину можна оплатити комуналку, не наражаючи себе на небезпеку — у матеріалі 24 каналу.

Під час карантину українців закликають зайвий раз не виходити з дому, особливо це стосується пенсіонерів, яким взагалі без нагальної потреби заборонили виходити.

Оплата комунальних платежів онлайн – це єдиний безпечний для здоров'я варіант під час карантину. Дуже прошу всіх звернути на це увагу,

– закликала представниця Мінцифри Валерія Іонан.

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Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал про оплату комуналки онлайн. У серіалі є 7 коротких серій, після кожної є короткий тест. До слова, головну роль віддали українському спортсмену Василю Вірастюку. Серіал підійде для людей , які не мають досвіду оплати онлайн. Радимо показати серіал старшим родичам.

Оплата в банку онлайн

Одним з найзручніших способів сплатити за комунальні послуги з дому є онлайн-банкінг. Таку функцію пропонують всі великі банки. Це займає мало часу, а комісії зазвичай малі, або й взагалі немає.

ПриватБанк пропонує оплатити комуналку в Приват24 та в мобільному додатку. Комісія за одну операцію становить від 1 до 3 гривень в залежності чи банк має домовленість з комунальним підприємством. Особливість оплати в мобільному застосунку Приват24 в тому, що ви можете сфотографувати квитанцію і дані підтягуються автоматично.

Як оплатити у додатку:

Вибрати "Платежі";

Створити новий платіж;

Знайти компанію у каталозі або вибрати вид послуги, яку сплачуєте;

Ввести номер особового рахунку;

Перевірити дані (ПІБ, адреса) та ввести додаткові дані (період сплати, сума);

Сплатити.

Так зробити для всіх компаній, а потім знайдете ці платежі у шаблонах із заповненими даними.

Як платити у Приват24 / Дія



Ощадбанк пропонує своїм клієнтам оплачувати комунальні послуги онлайн без комісії, якщо це стандартна угода. Якщо ні, то комісія становитиме 0,5% (від 3 до 500 гривень).

Як оплатити в онлайн банкінгу:

Вибираєте розділ "Платежі та перекази";

Вибираєте підрозділ "Комунальні платежі";

Вказуєте область, в якій проживаєте;

Натискаєте пошук за адресою і всі рахунки автоматично з’являться;

Обираєте рахунки, які хочете оплатити і вносите показники лічильників, де це потрібно;

Натискаєте сплатити і на телефон приходять смс з підтвердженням.

Як платити в Ощадбанку онлайн / Дія

Райффайзен Банк Аваль пропонує своїм клієнтам скористатися сайтом Portmone для сплати комуналки без комісій з абонентською платою 9,9 гривні на місяць.Також є функція автоматичної сплати комунальних платежів щомісяця, але щоб її підключити, треба йти у відділення.

Альфа-банк пропонує клієнтам скористатися мобільним додатком для сплати комуналки без комісії. Те ж саме пропонують банки ПУМБ, Укрсиббанк та Укргазбанк.

На сайті ОТП Банку теж зручно можна оплатити комунальні послуги із комісією від 0 до 1 гривні.

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Оплата через сайти

Крім банків можна скористатися і альтернативними сервісами.

Portmone. На сайті зібрані всі комунальні підприємства України. Потрібно знайти підприємство, якому сплачуєте, ввести свій особовий рахунок та сплатити. Щоб довго не шукати підприємство, можна на сторінці сайту натиснути "Оплатити за реквізитами". У коментарях до платежу вкажіть особовий рахунок, ПІБ та призначення платежу. Проте найзручніше буде здійснити пошук за адресою проживання "Пошук комунальних рахунків". Так автоматично підтягнуться всі рахунки. А якщо якогось рахунку не вистачатиме, можна буде його додати до шаблонів за допомогою "Оплати за реквізитами" чи пошуку підприємства.

Реєструватися на сайті не обов'язково, але так ви можете створити шаблони. Комісія становить 1,5%, але можна купити місячний абонемент, який коштує від 19,9 до 39,8 гривні і сплачувати без комісій.

Як платити у Portmone / Дія

EasyPay – ще один зручний сервіс, до того ж без комісії. На сайті знаходите підприємство, вводите особовий рахунок та дані картки. На смартфон вам приходить запит на підтвердження і після цього за послугу сплачено. Ви можете замовити паперову платіжку поштою, але це коштує 5 гривень.

Ідентичні до двох попередніх сервісів послуги пропонують сайти iPay (комісія 0-4%), Plategka (комісія 0-3%), CardShop (без комісії), та Придбай.com (плаваюча комісія).

Зауважимо, що крім комуналки на сайтах та у банках можна поповнити рахунок на мобільному телефоні, а також заплатити за інтернет та телебачення.

Чи безпечно вводити дані картки на цих сайтах?Таким відомим сервісам як Portmone, EasyPay та іншим можна довіряти, бо вони існують на ринку довго, їх діяльність контролює Нацбанк. Такі сервіси щоквартально проходять перевірку безпеки, а карткові дані надійно шифруються згідно з міжнародних стандартів у всьому світі.

Оплата на сайтах комунальних підприємств

Оплатити комунальні послуги можна і на сайті деяких комунальних підприємств. Основна перевага сайту комунального підприємства в тому, що там можна знайти трохи більше інформації по власному рахунку, ніж у платіжному сервісі. Але є і недоліки – можна сплатити рахунки лише одного комунального підприємства. Наприклад, лише за холодну воду або електроенергію. Тому окремо заходити на всі сайти і реєструватися займе багато часу.

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Перш за все треба зрозуміти якій компанії ви сплачуєте рахунки. Про це дізнаєтеся з квитанції, де вже буде адреса сайту. Це Київтеплоенерго, Київводоканал та інші регіональні компанії.

Як це зробити на прикладі компанії YASNO (електроенергія):

Заходите на сайт;

Реєструєтеся за допомогою особового рахунку;

Натискаєте розділ "Товар" та підрозділ "Занесення показань", вносите їх;

Натискаєте "Кошти", а потім "Сплатити";

Обираєте платіжний спосіб та вводите дані картки.

Як платити на сайтах комунальних підприємств / Дія

Як оплатити послуги з дому без смартфону та ноутбуку?

Ми розуміємо, що далеко не у всіх буде можливість оплатити комунальні послуги онлайн. Виходячи з того, що не у всіх є смартфони, або комп'ютери,

– розповідає Віталій Музиченко із Мінсоцполітики.

Для пенсіонерів та людей, які отримують соціальну допомогу, уряд підготував окремий спосіб оплати – через телефон або листонош.

Для сплати комунальних послуг пенсіонери повинні зареєструватися у системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на гарячу лінію банку.

Вони повинні надати своєму банку інформацію про перелік послуг, які вони готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків.



Крім того, одержувачі пенсій та допомог також зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги за допомогою листоноші під час отримання пенсії та грошової допомоги. До речі, таку послугу теж можна замовити телефоном.

Наразі у нас є домовленість з Укрпоштою про те, що поштарі, коли приносять фізично кошти у вигляді пенсії та соціальної допомоги, пропонуватимуть громадянам одразу провести оплату житлово-комунальних послуг. Це доставка послуги громадянину додому, виходячи з того, що в таких громадян немає відкритих банківських рахунків,

– резюмує Віталій Музиченко.

Чи потрібно зараз платити за комуналку?

Потрібно, але не обов'язково зараз. Уряд заборонив штрафувати та нараховувати пеню за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину та протягом 30 днів по його завершенню. Водночас заборонено припиняти чи зупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Це передбачено законом №530-ІХ.

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Крім того, людям, які отримують субсидії компенсують додаткові 300 гривень за комунальні послуги.

Чому варто платити за комуналку?На час карантину менше людей сплачують комуналку, а тому фінансування комунальних підприємств просіло на 15-20%. За останні 5 років це мінімум. Передбачають, що у квітні українці ще менше платитимуть за комуналку. Найменше сплачують у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. Якщо рівень оплати послуг впаде на 50%, то підприємства не зможуть нормально функціонувати, бо не вистачатиме грошей на основні видатки. Про це повідомляє представниця КМДА Юлія Грамотна в інтерв’ю Liga.net