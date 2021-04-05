ОПОРА заявляє про ймовірні шахрайські дії на 87 окрузі

ОПОРА заявляє про порушення на довиборах у 87-му окрузі прав виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення.

Сайт організації Громадської мережі ОПОРА оприлюднив попередню заяву щодо результатів голосування на проміжних довиборах народного депутата в окрузі № 87.

У заяві зазначається, що ситуація, яка склалася на довиборах, вимагає від держави та правоохоронних органів невідкладних дій щодо встановлення винних у можливому спотворенні результатів голосування та ймовірних шахрайських маніпуляцій із виборчою документацією.

Спостерігачі ОПОРИ наполягають на розслідуванні всіх без виключення версій щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень.

Особливістю проблемної ситуації є те, що дані протоколів ДВК та повторного підрахунку голосів не співпадають лише у кількості бюлетенів на підтримку кандидата Олександра Шевченка, але відповідають одне одному щодо кількості невикористаних і виданих бюлетенів, підписів у списках виборцях, голосів на підтримку інших кандидатів, підкреслюється в заяві організації.

ОПОРА вимагає від Національної поліції України виявити й оприлюднити всі доведені факти, які стосуються процесу зберігання й охорони виборчих бюлетенів у приміщенні окружної виборчої комісії, присутності її членів та суб'єктів виборчого процесу в приміщенні ОВК на різних етапах підбиття підсумків голосування.

У Громадській мережі також занепокоєні відсутністю публічної реакції Служби безпеки України на звинувачення з боку окремих суб'єктів виборчого процесу на адресу її підрозділу щодо можливого втручання у процес підсумовування голосування і закликають СБУ оприлюднити всю наявну інформацію і документальну базу про обставини перебування її підрозділів у будівлі, в якій розміщується ОВК № 87.

Крім того, ОПОРА звернулася до ЦВК скористатися своїми повноваженнями й забезпечити оперативне реагування на проблеми процесу підбиття підсумків голосування та результатів виборів.

Нагадаємо, партія "За майбутнє" оприлюднила заяву, в якій закликала Президента України, міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора України негайно втрутитися в ситуацію у зв'язку з численними порушеннями виборчого законодавства у виборчому окрузі № 87.