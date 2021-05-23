Білоруська опозиція каже, що літак, на якому летів Протасевич, погрожували збити

Член Координаційної ради Білорусі Павло Латушко заявив, що екіпажу літака компанії Ryanair погрожували збиттям. Мовляв саме через це лайнер і вимушено сів у Мінську. Також за інформацією Латушка, окрім затриманого Романа Протасевича, столицю Білорусі на борту не покинули ще кілька осіб.

Латушко, який зараз, як і більшість білоруських опозиціонерів, перебуває за кордоном, записав відеозвернення. У ньому він ситуацію з літаком назвав "актом державного тероризму".

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За свідченнями Національного антикризового правління, диспетчери Національного аеропорту "Мінськ-2" погрожували збити цивільний літак компанії Ryanair з пасажирами на борту,

– переконує Латушко.

Також член Координаційної ради Білорусі запевнив, що окрім затриманого Протасевича до Вільнюса з Мінська не вилетіли ще 2 громадяни Білорусі та 4 – Росії.

Що кажуть у Мінському аеропорту

Як запевнив начальник зміни Національного аеропорту Максим Кіяков, Рішення про те, щоб садити літак у Мінську ухвалив саме командир лайнера, адже це летовище – було найближчим. Це рішення відповідає міжнародним правилам, запевнив Кіяков.

Тим часом, ОНТ – державний білоруський канал оприлюднив фрагменти розмов диспетчерів та екіпажу лайнера. Вони начебто свідчать про те, що рішення садити літак у Мінську ухвалив таки командир.

Коротко про затримання Романа Протасевича