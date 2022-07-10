В опозиції до Байдена та підтримка Трампа: що відомо про конгресвумен Вікторію Спартц

Звернення членкині американського Конгресу Вікторії Спартц до Джо Байдена наробило чимало шуму в Україні. Все через те, що вона висловила серйозне звинувачення на адресу керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Журналіст видання "Голос Америки" Остап Ярош розповів про особистість Вікторії Спартц в американському політичному контексті, який важливо розуміти для ширшої картини.

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За його словами, Вікторія Спартц перебуває у вираженій опозиції до Джо Байдена і належить до тієї групи республіканців в Конгресі, які впевнено підтримували Дональда Трампа.

Як Спартц потрапила до Конгресу

Вперше Вікторію Спартц обрали до Конгресу 2 роки тому. Свою передвиборчу кампанію в Індіані вона будувала на меседжах, співзвучних із загальною політикою Дональда Трампа. Це врешті виявилось близьким для більшості виборців її округу. Цікаво, що сам Трамп теж підтримав її кандидатуру.

Цього листопада в США заплановані проміжні вибори до Конгресу. Тобто Спартц, як й інші члени Палати представників, буде переобиратися.

Окремі політики висвітлюють Україну як "корумповану державу"

За словами Яроша, Україна займає важливе місце в політичному дискурсі США, тим паче коли мовиться про зовнішньополітичні питання.

Зараз серед крайнього республіканського крила дехто (як-от популярний ведучий Такер Карлсон та інші) намагається просувати наратив про "корумповану Україну", начебто відмивання Білим домом грошей через поставки допомоги тощо. Це дивиться значна частина виборців – і робить якісь висновки,

– сказав журналіст.

Вікторія Спартц народилась на Чернігівщині, і на момент повномасштабного вторгнення росії в неї була там родина. Весь цей час конгресвумен залишалась осторонь риторики Карлсона та інших.

Вона також дистанціювались від позиції невеликої частини її однопартійців, які не підтримали законопроєктів про додаткову допомогу для України. Спартц голосувала за – і навіть була однією з запрошених на урочисте підписання Байденом закону про ленд-ліз.

"Але тепер ми побачили відкриті звернення Спартц. В першому з них вона закликає Байдена перестати грати в політику, Зеленського – припинити театр, а Конгрес – встановити нагляд за поставками допомоги. В наступних зверненнях вже йшлося про Єрмака, Татарова тощо", – констатував Остап Ярош.

Своєю чергою співголова групи підтримки України в Конгресі демократка Марсі Каптур оприлюднила своє звернення. Попри те, що "деякі законодавці намагаються посіяти розбрат і розпалити напругу", каже вона, в цілому підтримка української влади в Конгресі зараз є непохитною.

Скандальне звернення Вікторії Спартц до Байдена

Днями членкиня американського Конгресу українського походження попросила президента США перевірити можливі зв'язки глави Офісу Президента Андрія Єрмака з росією.

Зі слів Спартц, "Єрмак викликає багато занепокоєнь". Причому не лише у США, а й за кордоном. Водночас вона підкреслила, що їй відомо, що про главу ОП високої думки радник Байдена з національної безпеки Джайк Салліван.

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