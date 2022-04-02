В ОПУ розбили російський фейк про "відмову" України від виконання Женевської конвенції

Російські окупанти намагалися поширити фейк, нібито Україна відмовилася дотримуватися Женевської конвенції. Ворог хотів приписати нам свою варварську поведінку з полоненими.

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що Україна відмовилася від дотримання Женевської конвенції у поводженні з полоненими. Насправді ж російські солдати, які потрапили у полон, отримали набагато краще ставлення, аніж у власній армії.

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Україна дотримується усіх міжнародних правил

Як зазначив Сергій Лещенко, що пост Соловйова про те, що Україна повідомила МЗС Британії про намір відмовитися від дотримання Женевської конвенції – абсолютна неправда. Війна принесла на нашу землю багато лиха, але Україна ніколи не збиралася відмовлятися від міжнародних норм та правил поводження з військовополоненими.

Офіційна позиція України – заяви російських пропагандистів є брехнею,

– сказав Лещенко.

Мета подібних "вкидів" – дискредитувати Україну в очах міжнародних гуманітарних місій, які рятують українців та допомагають повернути додому людей, які опинилися в заручниках у російських окупантів.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка за 2 квітня