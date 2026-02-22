Піде на "схеми Януковича": аналітик оцінив шанси, чи оберуть Орбана повторно
- Прем'єр Угорщини Віктор Орбан чіплятиметься за владу, бо боїться в'язниці у разі програшу, тоді як його суперник Петер Мадяр має антиросійську риторику.
- Орбан намагатиметься перемогти, але проти нього грає опозиційний Будапешт, що може спричинити спротив у разі фальсифікацій.
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан чіплятиметься за владу до останнього, бо розуміє, що програш означає для нього в'язницю. Його головний суперник Петер Мадяр – теж консерватор з угорськими ресентиментами щодо Закарпаття.
Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що на відміну від Орбана Мадяр має чітку антиросійську риторику і не бере російські гроші. Для України це означає, що з ним домовлятися буде значно простіше.
Чому Орбан боїться програти вибори?
Орбан боїться програти вибори, бо це означає для нього в'язницю. Мадяр – теж консерватор з ідеєю великої Угорщини, проте він проєвропейський політик, який домовлятиметься на інших умовах, і попри заяви проти прискореного вступу України до ЄС, зрадою це назвати не можна – це просто угорська політична реальність.
Мадяр точно не виступає за Росію і має виразну антиросійську риторику – і це вже очевидний прогрес порівняно з Орбаном. Тому ми маємо думати в першу чергу про те, як з ним домовлятися. Адже домовлятися з людиною, яка не хоче брати російські гроші, набагато простіше, ніж з тією, яка хоче,
– сказав Богданов.
Орбан триматиметься за владу до останнього, розуміючи наслідки її втрати, однак проти нього грає той факт, що Будапешт – традиційно опозиційне місто з мером-опозиціонером.
У разі фальсифікацій чи спроби насильно утримати владу Орбан отримає шалений спротив у Будапешті – травматичний, а можливо, і критичний для нього. Тому він робитиме все можливе, щоб перемогти легально: розкидатиметься грошима і купуватиме людей.
"Ми побачимо весь набір "типового Януковича". Шанс отримати владу в Орбана є, але чи отримає він її – дуже сильно сумніваюся, адже він надто довго при владі. Попри те що угорці досі живуть у тіні Тріанонської угоди, більшість із них – європейці, які прагнуть не анексії Закарпаття, а врегулювання відносин. Мадяр буде обережним у заявах і не стане проукраїнським політиком, але це нормально – він угорський політик. І вже хоча б тому він точно кращий за Орбана, який є просто карикатурою на політика", – сказав Богданов.
Зверніть увагу! Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов повідомив, що Орбан та Сіярто висловлювали думку: завершення війни має відбутися так, щоб Україна залишилася без європейської допомоги. У такому разі країна буде не здатна продовжувати боротьбу й змушена буде капітулювати.
Що ще відомо про позицію Орбана щодо України?
Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту в 90 мільярдів євро від ЄС, на що прем’єр Польщі Дональд Туск відреагував зауваженням, що така ситуація вигідна лише Росії.
Орбан намагається експлуатувати антиукраїнські настрої як політичну зброю перед ключовими виборами, на яких він ризикує втратити владу, що утримує вже 15 років.
Крім того, Будапешт використовує тему підтримки України як важіль для переговорів із Брюсселем щодо фінансування та заморожених європейських фондів для Угорщини.