Піде на "схеми Януковича": аналітик оцінив шанси, чи оберуть Орбана повторно

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан чіплятиметься за владу до останнього, бо розуміє, що програш означає для нього в'язницю. Його головний суперник Петер Мадяр – теж консерватор з угорськими ресентиментами щодо Закарпаття.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що на відміну від Орбана Мадяр має чітку антиросійську риторику і не бере російські гроші. Для України це означає, що з ним домовлятися буде значно простіше.

Чому Орбан боїться програти вибори?

Орбан боїться програти вибори, бо це означає для нього в'язницю. Мадяр – теж консерватор з ідеєю великої Угорщини, проте він проєвропейський політик, який домовлятиметься на інших умовах, і попри заяви проти прискореного вступу України до ЄС, зрадою це назвати не можна – це просто угорська політична реальність.

Мадяр точно не виступає за Росію і має виразну антиросійську риторику – і це вже очевидний прогрес порівняно з Орбаном. Тому ми маємо думати в першу чергу про те, як з ним домовлятися. Адже домовлятися з людиною, яка не хоче брати російські гроші, набагато простіше, ніж з тією, яка хоче,

– сказав Богданов.

Орбан триматиметься за владу до останнього, розуміючи наслідки її втрати, однак проти нього грає той факт, що Будапешт – традиційно опозиційне місто з мером-опозиціонером.

У разі фальсифікацій чи спроби насильно утримати владу Орбан отримає шалений спротив у Будапешті – травматичний, а можливо, і критичний для нього. Тому він робитиме все можливе, щоб перемогти легально: розкидатиметься грошима і купуватиме людей.

"Ми побачимо весь набір "типового Януковича". Шанс отримати владу в Орбана є, але чи отримає він її – дуже сильно сумніваюся, адже він надто довго при владі. Попри те що угорці досі живуть у тіні Тріанонської угоди, більшість із них – європейці, які прагнуть не анексії Закарпаття, а врегулювання відносин. Мадяр буде обережним у заявах і не стане проукраїнським політиком, але це нормально – він угорський політик. І вже хоча б тому він точно кращий за Орбана, який є просто карикатурою на політика", – сказав Богданов.

Зверніть увагу! Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов повідомив, що Орбан та Сіярто висловлювали думку: завершення війни має відбутися так, щоб Україна залишилася без європейської допомоги. У такому разі країна буде не здатна продовжувати боротьбу й змушена буде капітулювати.

Що ще відомо про позицію Орбана щодо України?