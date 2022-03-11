Орбан каже, що ЄС не вводитиме санкції проти російського газу та нафти
Джерело:фейсбук Віктора Орбана
Європейський союз не вводитиме санкцій проти російського газу та нафти. На цьому наголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Відповідне повідомлення з'явилося у ролику на сторінці Віктора Орбана у фейсбуці. Його прем'єр-міністр Угорщини виклав на фоні саміту лідерів ЄС у Франції.
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Санкцій проти російських нафти та газу від ЄС поки не буде
Найважливіше для нас питання вирішене у позитивному ключі: не буде санкцій, які стосувалися б газу або нафти, тож енергозабезпечення Угорщини у найближчий період буде забезпечене,
– додав він.
У відео Віктор Орбан заспокоїв угорців, які переживали про енергозабезпечення:
Раніше лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Президент Литви Ґітанас Науседа додав, що палкі дискусії тривали 5 годин.
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