Наш справедливий партнер – Путін: Орбан назвав друзів Угорщини

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт заводить у світі друзів та партнерів, Серед них з незрозумілих причин опинився російський диктатор Владімір Путін.

Угорський прем'єр пояснив свою позицію тим, що подібні зв'язки "вигідні" громадянам його країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю для Magyar Nemzet.

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Що сказав Орбан про Росію

На думку Віктора Орбана, зовнішня політика "здорово мислячої країни" полягає в тому, аби заводити друзів, і у світі має бути якнайбільше країн, які зацікавлені в успіху угорців. Він назвав перелік країн, який вважає "доброзичливими" до Угорщини, зазначивши, що "навряд чи було щось подібне в історії угорської дипломатії".

Новому президенту США подобається Угорщина. Президент Китаю відвідав дві країни Європейського Союзу – Францію та Угорщину. Наш друг – президент Туреччини, наш справедливий партнер – президент Росії, наш добрий друг – прем'єр-міністр Ізраїлю,

– заявив прем'єр Угорщини.

За його словами, складно зберігати відносини з ними, коли між вищезгаданими державами стаються конфлікти, проте як каже Орбан, це можливо. "Причина, чому нам потрібно збирати друзів у світі, полягає в тому, щоб угорці, всі угорці, могли отримати від цього відчутну користь", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Орбан нещодавно осоромився заявою про "різдвяне перемир'я". Він зателефонував Путіну, а після того, як у Києві його розкритикували, сказав, що пропонував Зеленському припинення вогню на свята, але той, буцімто, відмовився.