Виключати з ЄС небезпечно: які санкції можуть повернути Орбана до реальності

У Польщі не задоволені заявами Віктора Орбана щодо їхньої політики. Заступник МЗС Теофіл Бартошевський висловив сумніви, чи варто Угорщині бути членом ЄС та НАТО, зважаючи на антиукраїнські та антиєвропейські слова їхнього прем'єр-міністра.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що Угорщина залишається членом НАТО через безпекові гарантії. У ЄС їй вигідно бути, зважаючи на те, що країна має там великі кошти.

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Вихід Угорщини із ЄС та НАТО

На думку Валерія Клочка, якщо Угорщина вийде із ЄС та НАТО, то це буде на користь Владіміру Путіну.

Виключати будь-кого з Європейського Союзу та Альянсу небезпечно, бо це підриватиме нестабільність цих блоків, що дуже хоче Росія,

– наголосив він.

Необхідні санкції щодо Угорщини

Клочок зазначив, що Угорщину варто позбавити права голосу в Європейському Союзі. Орбан закликає до скасування санкцій проти Росії, обґрунтовуючи це начебто їх неефективністю.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" підкреслив, що Дональд Трамп також підтримує зменшення санкційної політики. Ймовірно, прем'єр-міністр Угорщини своїми заявами підігрує кандидату у майбутніх виборах США та Путіну.

Політика Орбана є не привабливою для ЄС. Я вважаю, що саме він, а не Угорщина є небезпечним для Європейського Союзу. Угорській опозиції треба допомагати виборювати владу у демократичний спосіб,

– сказав Валерій Клочок.